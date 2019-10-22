原标题：9月28城二手房价格环比下跌 创43个月新高

国家统计局21日公布的数据显示，9月我国商品住宅销售价格涨幅基本稳定，70个大中城市商品住宅销售价格上涨的城市数量继续减少。值得注意的是，9月，70城中有28个城市二手房价格环比下跌，数量创自2016年2月以来的43个月新高。

国家统计局城市司首席统计师孔鹏表示，9月70个城市中，新建商品住宅销售价格环比涨幅微升，二手住宅销售价格涨幅基本持平。

统计局数据显示，初步测算，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，其中，北京和广州持平，上海和深圳分别上涨0.5%和1.2%；31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

二手住宅方面，一二三线城市销售价格环比上涨0.3%。其中，北京和广州分别下降0.5%和0.3%，上海和深圳分别上涨0.6%和1.3%；二线城市二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅与上月相同；三线城市二手住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

中原地产首席分析师张大伟表示，二手房价格下调城市持续增加，上涨城市仅40个。二手房价格环比下降的城市达28个，相比新建住宅，二手房数据更能反映当下市场的实际情况。二手房上涨城市40个，新建住宅上涨城市53个，均为最近两年的市场最低点。

具体来看，武汉环比下跌0.8%，北海、海口、青岛环比下跌0.7%，重庆、贵阳、西安等六个城市环比下跌0.6%，北京、石家庄下跌0.5%。

同比来看，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅略有扩大，二三线城市涨幅均回落。初步测算，9月，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.6%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；二手住宅销售价格同比上涨0.1%，上月为下降0.2%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨9.3%和4.7%，涨幅比上月分别回落0.6和0.8个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨8.4%和5.0%，涨幅比上月分别回落0.6和0.8个百分点。

易居研究院研究员王若辰表示，10月中下旬，部分城市放宽了限购政策，“一城一策”的实施是更加精细化并适合地方市场情况的调控手段，但仍需坚持“房住不炒”的主基调，避免出现投机炒作之风。

王若辰说，今年5月至7月密集出台了一系列房地产调控政策，包括对房企融资端的收紧，对部分热点城市的预警，房贷利率的上调等。7月底召开的中央政治局会议明确不将房地产作为短期刺激经济的手段，效果立竿见影，二手房降温明显。9月70城房价涨幅与8月基本持平，预计未来几个月70城涨幅将继续收窄，即将进入“偏冷”区间。

(责编：杨曦、庄红韬)