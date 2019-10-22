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服务业高质量发展连迎重磅新政

记者 孙韶华 北京报道

2019年10月22日08:35  来源：经济参考报
 
原标题：服务业高质量发展连迎重磅新政

　　国家发展改革委网站21日消息，近日，国家发展改革委和市场监管总局联合印发了《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），围绕制约服务业高质量发展的薄弱环节和共性问题提出任务措施，明确了10方面重点任务，包括：推动服务创新、深化产业融合、拓展服务消费、优化空间布局、提升就业能力、建设服务标准、塑造服务品牌、改进公共服务、健全质量监管、扩大对外开放等。

　　据介绍，《指导意见》旨在深化服务业供给侧结构性改革，支持传统服务行业改造升级，大力培育服务业新产业、新业态、新模式，努力构建优质高效、布局优化、竞争力强的服务产业新体系。

　　为确保政策落实生效，《指导意见》明确要进一步优化营商环境、加大融资支持、强化人才支撑、保障用地需求、落实财税和价格政策、建立健全统计制度，不断提升新时代服务业发展质量、效益和水平。

　　在深化产业融合发展方面，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人袁达21日透露，近期，国家发展改革委将联合14个部门，印发《先进制造业与现代服务业深度融合发展的实施意见》。具体而言，一方面，打造工业互联网，支持龙头企业、骨干企业、专精特新企业，由有形产品提供者向“产品+服务”提供者转变；另一方面，支持平台企业凭借其技术、管理、销售渠道等优势，沿产业链向制造业拓展延伸。

(责编：杨曦、庄红韬)
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