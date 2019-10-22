发改委：三季度审批核准固定资产 总投资3172亿元

国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人袁达21日表示，今年第三季度，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目35个，总投资3172亿元，其中审批24个，核准11个，主要集中在交通、能源等行业。9月份，共审批核准固定资产投资项目14个，总投资1778亿元，其中审批10个，核准4个，主要集中在交通行业。
他表示，其中，审批的新建重庆至昆明高速铁路项目，对深入推进长江经济带发展，加强成渝城市群和滇中城市群联系，促进沿线地区经济社会发展具有重要作用；审批的长江上游朝天门至涪陵河段航道整治工程对于提高航运保障能力，加快构建综合立体交通走廊，促进沿线地区经济社会发展具有重要作用。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】