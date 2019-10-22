原标题：发改委：三季度审批核准固定资产 总投资3172亿元

国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人袁达21日表示，今年第三季度，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目35个，总投资3172亿元，其中审批24个，核准11个，主要集中在交通、能源等行业。9月份，共审批核准固定资产投资项目14个，总投资1778亿元，其中审批10个，核准4个，主要集中在交通行业。

他表示，其中，审批的新建重庆至昆明高速铁路项目，对深入推进长江经济带发展，加强成渝城市群和滇中城市群联系，促进沿线地区经济社会发展具有重要作用；审批的长江上游朝天门至涪陵河段航道整治工程对于提高航运保障能力，加快构建综合立体交通走廊，促进沿线地区经济社会发展具有重要作用。

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