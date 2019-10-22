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国内成品油价迎来四季度首降

熊 丽

2019年10月22日08:38  来源：经济日报
 
原标题：国内成品油价迎来四季度首降

　　继上一轮油价调整搁浅后，国内成品油价格迎来第四季度首降。

　　国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（10月8日至10月18日），国际油价大幅下降，平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降3.62%。受此影响，国内汽油、柴油零售价格随之下调。根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2019年10月21日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别降低150元和145元。

　　隆众资讯成品油分析师徐雯雯介绍，以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将少花6元左右。对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶1000公里，燃油费用减少48元左右。

　　据介绍，美国原油库存持续增加、主要经济体经济数据欠佳，是本轮调价周期油价下降的主要原因。国家发改委价格监测中心预计，当前原油供应相对宽松，但全球经济增长预期放缓使得市场信心非常脆弱，消息面因素仍将影响短期油价震荡运行。一方面，中东地缘政治紧张局面有所缓和，缓解了市场对地区原油生产的担忧。另一方面，受贸易摩擦等因素的影响，全球经济增速疲软，国际货币基金组织预测今年全球经济增长率降至3%。经济增长放缓的信号促使美国能源情报署、欧佩克等主要石油机构纷纷下调全球原油需求增速。

　　隆众资讯分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上行的趋势，幅度在每吨90元左右。目前欧佩克表示将坚持减产协议，同时全球贸易风险有缓和迹象出现，均为油价带来利好；但市场对于全球经济及原油需求的担忧依然存在，利空因素可能将抑制涨幅。预计下一轮成品油价格上调的概率较大。

(责编：杨曦、庄红韬)
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