原标题：看基础设施投资，重在回升势头有基础

今年以来，我国基础设施投资增速有所回升。除7月份累计同比增速为3.8%以外，其余各月累计同比增速均在4.0%以上，均高于去年全年；前三季度累计增速为4.5%。

基础设施投资回升势头的基础是否牢靠，能否可持续，成为人们普遍关心的话题。

总的来看，今年基础设施投资增速的回升，是稳投资和补短板政策效果持续显现的结果。今年以来，中央政治局多次研究部署做好“六稳”工作，各地区各部门在推进稳投资过程中，均把基础设施领域补短板作为重要内容。

9月4日召开的国务院常务会议进一步明确，要着眼补短板、惠民生、增后劲，进一步扩大有效投资，今年限额内地方政府专项债券要确保9月底前全部发行完毕，10月底前全部拨付到项目上，督促各地尽快形成实物工作量。

一段时间以来，各地重大投资项目密集开工。例如，9月份，四川29个交通重点项目集中开工，包括8个高速公路项目、21个国省干线和红色旅游公路项目，总投资1808亿元；江苏省召开加快推进江苏高铁建设暨宁淮城际铁路开工动员会，明确今年年底将新增高铁通车里程424公里；山东共有10个铁路项目在建，5个项目年内开工，9条高速公路将于年内建成通车；陕西省集中批复了3条高速公路以及一批国省干线公路项目，批复项目总投资约280亿元；等等。

一系列项目的集中落地，推动了基础设施投资的逐步回升。1月份至9月份，在13个基础设施行业中，有9个行业投资增速较1月份至8月份有所加快，其中，道路运输业投资增长7.9%，增速比1月份至8月份加快0.2个百分点；公共设施管理业投资增长0.9%，增速由负转正。上述两大行业占全部基础设施投资的比重近八成。这些基础设施投资的增长，不仅成为拉动经济增长的重要因素，也有利于补齐短板，为未来的发展进一步增强后劲。

有人担心，目前基础设施投资增速回升主要受政策因素影响。随着政策效应的减弱，增长的势头是否还能延续？

国家统计局新闻发言人毛盛勇对此回应说，今年以来，国家出台了一系列大力度减税降费的政策，增加了地方专项债的规模、加快了发行进度，一些明年的计划正在抓紧前移。同时，一系列吸引社会资本参与投资的政策举措也得到更有力的落实。因此，基础设施投资还是有比较好的回升势头。

从更长远的角度看，当前我国在基础设施领域仍然存在许多短板。数据显示，我国基础设施人均资本存量只有西方发达国家的20%-30%；西部一些地区基础设施存量与东部差距也比较大。

可见，无论是在民生领域还是在区域发展方面，无论是从补齐发展短板还是从增强发展后劲看，我国都存在着巨大的基础设施投资需求。因此，我们必须按照中央决策部署，立足当前、着眼长远，把扩大投资与推进调结构、补短板、强弱项有机结合起来，精准聚焦基础设施的短板领域，聚焦影响民生改善、生态环境保护和增强发展后劲的领域。

我们也要看到，当前我国基础设施投资仍然主要依赖于政府投资，市场化机制的运用仍然不够充分。因此，我们也必须继续深化投融资体制改革，建立和完善基础设施投资的市场化运行机制，积极引导社会资本投向，促进有效投资持续扩大，努力实现经济平稳健康发展。

(责编：杨曦、庄红韬)