原标题：跨国公司在华贡献了什么？收获了什么？

40多年前，改革开放伊始，跨国公司开始进入中国进行投资经营，投资规模从小到大，投资水平由低到高，投资区域从沿海到内地，形成了中国改革开放进程中一道独特而又亮丽的风景线。

截至2018年底，中国累计设立外商投资企业96.1万家，实际吸收外商投资2.1万亿美元，已经成为全球最大的外商投资东道国之一。

对于中国经济来说，跨国公司扮演了怎样的角色？10月19日，首届跨国公司领导人青岛峰会举办，习近平主席在致峰会的贺信中对此给出了一个精准的答案：在中国改革开放40多年的历史进程中，跨国公司作为重要参与者、见证者、受益者，发挥了积极作用。

那么，作为参与者的跨国公司，在中国的改革开放中发挥了哪些作用？作为受益者的跨国公司，又在中国收获了什么？峰会开幕式上，商务部国际贸易经济合作研究院发布了报告《跨国公司投资中国40年》，通过这一报告，我们可以得到详尽的解答。

先看作为贡献者的跨国公司。

首先，外商投资推动了中国的改革开放，推动了思想观念更新、政府职能转变和宏观经济管理制度的改革，为建立开放型经济新体制发挥了重要作用。由外商投资形成的外资经济在中国市场经济中占据了重要地位，在税收、就业、技术进步、管理学习、结构升级、市场拓展、对外贸易等方面作出了重要贡献，促进了中国经济社会发展和转型升级。

我们可以从数据上清晰地看到外资在当前中国经济版图中的重要性：目前，外商投资企业占全国企业数不足3%，但贡献了近一半的对外贸易、四分之一的规模以上工业企业产值及利润、五分之一的税收收入和13%左右的城市人口就业。

再看作为受益者的跨国公司。

营收大幅增长，是跨国公司进入中国市场后受益的最直接体现。据《中国统计年鉴》数据，工业企业中，港澳台投资和外商投资企业所有者权益从1999年的9730.41亿元增长至2016年的97296.67亿元。据公开资料，2017年美国20家主要集成电路企业在华营收超过750亿美元，约占这20家企业总营收的35%，美国十大芯片公司对中国市场的依赖程度，最低为23%，最高为80%。

2017年，苹果公司在华营收447亿美元，占全球营收的19%；波音在华营收119亿美元，占全球营收的13%；英特尔和高通在华营收分别达到148亿美元和146亿美元，占各自总营收的24%和65%。通用汽车和福特汽车在华营收占其全球营收比重分别达到42%和18%。

要素成本优势，是跨国公司在中国市场获得的另一个重要资源。外资利用中国的人口和政策红利，成功降低了生产成本。改革开放后，中国实行外向型经济发展战略，在沿海地区建立出口加工区，对外资企业给予财税、资金、土地优惠等激励政策。

同时，中国拥有完善的基础设施和价格低廉的能源资源，劳动力充足且成本较低。跨国公司把低附加值、低利润的装配加工环节布局在中国，以降低生产成本。

加工贸易行业尤其明显。据统计，中国加工贸易出口产品一半以上都是外资企业生产的。以最典型的苹果手机全球价值链为例：根据美国加州大学和雪城大学三位教授合作撰写的研究报告《捕捉苹果全球供应网络利润》，苹果公司每卖出一部iPhone便独享其中60%的利润份额，中国凭借劳动力成本仅获得其中1.8%的利润份额。

广阔的市场是外资企业在华的另一个重要收获。目前，世界50家最大的零售企业，超过70%进入中国市场，几乎所有的国际大型汽车公司都在中国合资建厂。在新的开放政策下，外商投资已经覆盖了大部分的服务业门类。随着外商投资的增长，一些领域的外资企业市场占有率不断提高。在电子、汽车、机械、仪表等行业，外商投资企业所生产的产品已占据国内三分之一以上的市场份额。在国内汽车零部件市场，2017年外资企业市场占有率达49.25%；在国内手机CPU市场，2018年，高通的市场占有率达53%；在国内打印机市场，惠普占据约50%市场份额。

近年来，创新成果正成为跨国公司在中国越来越大的新收获。跨国公司普遍认为，创新将成为未来中国经济腾飞的重要助推器，并充分肯定了在华研发业务的重要性。

2016年，在华员工人数超过250人的跨国企业中，有43%已经在华设立研发中心。中国欧盟商会《商业信心调查2019》显示，81%的受访企业认为中国的创新之路可带来商机。

对跨国公司而言，新技术、新产品的研发与对核心专利的绝对控制，是其在激烈的国际竞争中保持竞争力和保障长期利润来源的重要手段，也是其最重要的创新产出。科技部统计数据显示，1998年，规模以上工业企业中，港澳台商投资的新产品销售收入为355.8亿元，外商投资企业的新产品销售收入为867.8亿元，到2017年，分别达到21626亿元和32139亿元。同时，跨国公司在华有效专利迅猛增长。从有效发明专利数量看，2017年，工业企业中，港澳台商投资获得有效发明专利81769个，外商投资企业获得有效发明专利81151个，分别是2010年的6倍和4倍。

(责编：杨曦、庄红韬)