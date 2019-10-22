原标题：陈肇雄：共建工业互联网发展新生态 绘就制造业数字化转型新图景

2019年10月21日，由工业和信息化部、浙江省人民政府主办，浙江省工业和信息化厅、浙江省互联网信息办公室、中国信息通信研究院承办的第六届世界互联网大会“工业互联网的创新与突破论坛”在乌镇召开，论坛以“产业数字化引领制造业高质量发展”为主题。工业和信息化部副部长陈肇雄出席论坛并致辞。

陈肇雄指出，工业互联网通过实现工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面连接，支撑服务制造业数字化、网络化、智能化转型，不断催生新模式、新业态、新产业，重塑工业生产制造和服务体系，实现工业经济高质量发展。

中国政府高度重视工业互联网发展，习近平总书记指出，“要深入实施工业互联网创新发展战略”“顺应第四次工业革命发展趋势，共同把握数字化、网络化、智能化发展机遇，共同探索新技术、新业态、新模式，探寻新的增长动能和发展路径”。10月18日，习近平总书记再次强调，“工业互联网技术不断突破，为各国经济创新发展注入了新动能，也为促进全球产业融合发展提供了新机遇。”近年来，在产业链各方的协同努力下，我国工业互联网发展取得一系列重大突破。

一是网络支撑能力持续增强。广覆盖、高可靠的工业互联网网络体系加快建设，基础电信企业加快促进网络演进升级，工业企业加快运用TSN、SDN、5G等新技术改造企业内网；标识解析五大国家顶级节点功能不断完善，21个二级节点上线运营，标识注册量突破1亿。

二是平台赋能水平显著提升。能力多样、特色鲜明的工业互联网平台体系逐渐成型，具备一定行业、区域影响力的平台数量超过50家，重点平台平均工业设备连接数已突破65万台（套），工业App数量达1950个，涵盖细分行业达百余个。

三是安全保障体系加快构筑。国家、省、企业三级联动工业互联网安全监测平台加快构建，目前，已有10个省启动了安全监测平台建设，形成了近百个重点平台、200余万在线设备实时监测能力。

四是融合应用程度不断深化。工业互联网加快与实体经济特别是制造业深度融合，已渗透应用到了钢铁、机械、航空航天、家电等多个行业，有力促进制造业数字化转型，实现提质降本增效，部分先行先试企业劳动生产率提高20%以上。

五是产业生态体系日趋完善。形成了解决方案提供商集聚、产业链协同、块状经济推广应用、传统产业转型赋能等不同特色的一批创新发展高地。工业互联网产业联盟成员数量已超过1300家，与美、欧、日等国家和地区的工业互联网产业组织，以及国际电联（ITU）等国际组织在技术、标准、应用、安全等方面的合作持续深化。

陈肇雄表示，工业和信息化部将深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，携手产业界各方共建工业互联网创新发展新生态，共同绘就制造业数字化、网络化、智能化发展新图景。

一是突破核心技术，提升创新发展能力。强化前瞻性基础研究部署，加快5G工业应用、边缘计算、人工智能等关键技术攻关，大力发展新型工业软件和工业App等应用技术。

二是夯实网络基础，增强服务供给能力。聚焦工业互联网网络设施建设，深化5G、时间敏感网络、软件定义网络等应用，完善标识解析体系，构建多层次平台体系，培育壮大工业App集群，构筑安全技术产业体系。

三是深化融合应用，繁荣产业生态体系。持续推进工业互联网试点示范，探索面向垂直领域的多元化应用场景，深入实施“5G+工业互联网”512工程，探索推动5G融合示范区建设，引导中小企业加快利用工业互联网平台。

四是优化发展环境，筑牢持续发展保障。完善与工业互联网相关的知识产权、数据流传、安全保障等法律法规，加强工业互联网高水平研究型人才、科技领军人才和高素质应用型人才培养。

(责编：庄红韬、刘然)