新疆规模最大特种旅游盛会阿克苏沙雅胡杨节开启大幕

原标题：沙雅县举办新疆规模最大特种旅游盛会

本届新疆阿克苏沙雅胡杨节以“世界胡杨公园 千年秘境沙雅”为主题，历时9天，胡杨节期间举办胡杨马拉松赛、胡杨勇士杯全国越野车王挑战赛、胡杨秘境公路自行车赛，国内外摄影爱好者参与的摄影大赛、群星演唱会和美食节等一系列活动，游客们不仅能够切身感受到沙雅县特色民俗风情，体验当地美食，参与抖音话题挑战赛、摄影大赛等，还能突破极限，挑战自我，参与各类极限赛事赢取万元大奖。胡杨马拉松赛、自行车绕城赛、群星演唱会等五大活动将领衔开启首日第十一届沙雅胡杨节暨首届沙雅群英会的大幕。

沙雅县县长夏帕克提·吾守尔在欢迎辞中表示，此次沙雅胡杨节旨在深度挖掘沙雅县特色旅游资源和文化内涵，以沙雅独特的人文景观、自然风光、特色民俗为依托，开展创意新颖、吸引力大、参与性强的系列原生态胡杨文化旅游，倾力打造“世界胡杨公园·千年秘境沙雅”旅游文化品牌，彰显沙雅对外良好形象和文化魅力。同时引入户外探险、特种旅游的元素，举办形式多样的特种旅游赛事活动，将沙雅丝路文化、塔河文化、沙漠文化、胡杨文化深厚内涵向世界游客充分展示出来。其目的就是希望将沙雅打造成为代表新疆文化旅游的著名城市名片，不断提升沙雅对外发展旅游文化的知名度，最终成为新疆全新的文化旅游城市基地。

开幕式在歌舞《飞得更高》《胡杨林的黄羊》中拉开序幕，《永生花》《丝路梦幻》《爱上新疆》《胡杨深处是我家》《沙雁飞起的地方》等各种精彩文艺节目引得现场掌声、欢呼声不断，中国好声音第三季亚军帕尔哈提前来现场助阵。

新疆旅游形象大使郑玉帆也登台献唱《爱上新疆》《胡杨深处我的家》等歌曲，整场开幕式沉浸在祥和喜庆热闹的氛围下，当天有五万多人到达沙雁洲景区共庆沙雅胡杨节。

开幕式过后，胡杨马拉松赛鸣枪起跑，本次比赛分为全程马拉松、半程马拉松和5公里欢乐跑三个项目，起终点均设在沙雁洲景区内，来自全国各地的1800名跑友齐聚沙雅共享赛事，跑友们将用自己的毅力争夺近20万元的大奖。

当天下午，胡杨秘境公路第一赛段沙雅县城市绕圈赛也在沙雅县城上演。为了让职业选手和普通骑游爱好者区别比拼，本次比赛专设了公开组和大众组。比赛共分为男子公路自行车公开组、男子（女子）山地大众组等组别，采用电子计时的方式，根据选手通过终点线所用时间计算成绩。10月20日，胡杨秘境公路自行车赛在139胡杨秘境公路上开启第二赛段的比赛。

10月19日晚，沙雅县印象沙雅文旅街上星耀全城，中国原创音乐第一人郭峰、著名藏族流行歌王容中尔甲、电音公主邵雨涵、国民情歌王子冷漠、中国最美高音阿木、催泪疗伤歌手云菲菲等国内群星一同空降沙雅，为沙雅市民带来一场视听的饕鬄盛宴。

同时，一场学术界的盛会也在沙雅县举办。来自行知探索体验研究院院长金豆豆、中国社科院考古所新疆考古中心主任巫新华，新疆环塔拉力赛创始人方正、荣获第69届柏林国际电影节新生代单元-评审团大奖《第一次的离别》青年导演王丽娜、新疆音乐人何力等特邀嘉宾将在沙雅县户外探险特种旅游发展研讨会上探讨新疆特种旅游发展方向，为沙雅县未来的特种旅游发展指点迷津。

本届沙雅胡杨节还举办了长达一个月的摄影大赛、抖音话题挑战赛“#第十一届沙雅胡杨节”等活动，两项赛事共十万元现金大奖将与参与的游客分享。

10月20日，来自“房车上的新疆”活动的百辆房车车友与游客互动，在沙雁洲景区共同举行了篝火晚会，载歌载舞共同庆祝胡杨节的启动。

据了解，10月26-27日“胡杨勇士杯”全疆越野车王挑战赛也将激情开启，全疆越野冠军车手将在塔河古河床旁展示他们的炫酷车技，争夺荣誉，将第十一届沙雅胡杨节暨首届沙雅群英会推向高潮。

(责编：冯粒、曹昆)