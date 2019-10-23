第二十六届杨凌农高会举办

本报杨凌10月22日电 （记者张丹华）以“新农业 新农村 新农民”为主题的第二十六届杨凌农高会于10月22日至26日在陕西杨凌举行，由国家科技部、商务部、农业农村部、林业和草原局、知识产权局、中国科学院和陕西省政府共同主办，陕西省政府承办。

本届农高会上，国际合作交流迈上新台阶。本届农高会将组织开展上合组织现代农业合作系列活动，助力上合组织农业技术交流培训示范基地建设，有40多个国家（地区）参展参会、10多位外国政府副部级以上官员出席相关活动。22日下午，以“弘扬‘上海精神’，加强现代农业合作”为主题，农高会首次举办上海合作组织现代农业发展圆桌会议。

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 10 版）

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