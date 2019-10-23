去年全国银行网点乡镇覆盖率达96.3%

本报北京10月22日电 （记者王观）中国人民银行21日发布的《中国普惠金融指标分析报告（2018年）》显示，2018年，各地因地制宜、多措并举，为普惠金融发展创造了诸多有利条件，我国普惠金融继续稳步发展。金融服务覆盖率进一步提升，基础金融服务可得性较高，特别是偏远地区居民金融服务可得性得到进一步改善。

报告指出，银行网点已覆盖绝大部分乡镇，每万人拥有的银行网点数略有增长。截至2018年末，全国银行网点乡镇覆盖率达96.3%，平均每万人拥有银行网点1.65个。全国70%的省份银行网点乡镇覆盖率已达到100%。

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 10 版）

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