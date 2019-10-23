夜色降临，山西省运城市盐湖区东郭镇的岚山根景区迎来了一天里最热闹的时候。小吃街、游乐场、茶馆、酒吧……五颜六色的灯光下，人们尽享乡村夜生活。夜经济的繁荣，不仅丰富了游客的消费选择，也成为了乡村旅游的一张新名片。

图为10月19日，游客在岚山根景区内用餐。

新华社记者 杨晨光摄