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激发新动能 多领域重磅举措将落地

新兴产业投资加码，民生和服务消费挖潜成亮点

记者 班娟娟 郭倩 北京报道

2019年10月23日08:41  来源：经济参考报
 
原标题：激发新动能 多领域重磅举措将落地

　　国家统计局数据显示，前三季度我国经济总体平稳，新旧动能转换取得进展，新动能进一步积累。《经济参考报》记者获悉，在着力激发新动能上，多个部门正在密集部署，数字经济创新发展、服务业高质量发展等多个重点领域将有新举措落地。此外，稳投资和促消费政策方面，将继续加码包括高端制造业在内的新兴产业投资，进一步激发医养家政托育等民生和服务消费潜能。

　　新动能持续壮大

　　工业和信息化部运行监测协调局局长、新闻发言人黄利斌22日在国新办发布会上表示，今年前三季度，积极推进传统产业转型升级和新动能培育。高技术制造业投资前三季度同比增长12.6%，制造业技术改造投资增长8.9%，均明显快于制造业2.5%的投资增速；工业战略性新兴产业和高技术制造业增加值同比分别增长8.4%和8.7%，增速分别快于规模以上工业2.8个和3.1个百分点。

　　国家统计局日前发布的一组数据也表明，产业转型速度加快，新动能持续壮大。战略性新兴服务业、高技术服务业和科技服务业营业收入分别增长12.1%、11.9%和11.6%，增速分别快于全部规模以上服务业2.6、2.4和2.1个百分点，保持较快增长；高技术服务业投资增长13.8%，增速比全部投资快8.4个百分点；消费升级类商品销售增长较快。前三季度，限额以上单位智能家用电器和音像器材、可穿戴智能设备零售额同比分别增长41.6%、11.1%。

　　国泰君安证券首席宏观分析师高瑞东对《经济参考报》记者表示，服务业特别是高端信息技术服务业的快速增长，表明我国经济产业结构逐步优化，经济整体生产效率持续提升。高端制造业持续增长，将持续提振经济发展质量。

　　更多举措将加快出台

　　目前，多个部门正在密集部署，更多激发经济增长新动能的举措将加快出台。

　　近日召开的部分省政府主要负责人经济形势座谈会明确，把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出位置，推动改革开放创新，深挖国内市场潜力，以改善民生为导向培育新的有效投资和消费需求。围绕群众需要和扩内需，适应市场新形势，突出重点，培育拓展新的商品和服务消费增长点，活跃城乡线上线下市场。

　　国家发展改革委、中央网信办日前联合印发《国家数字经济创新发展试验区实施方案》，提出将进一步培育新动能，着力壮大数字经济生产力，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。推动数字产业化，推动农业农村跨领域融合应用，促进制造业高质量发展应用，发展消费新业态新模式。

　　国家发展改革委和市场监管总局联合印发《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》，以深化服务业供给侧结构性改革，支持传统服务行业改造升级，大力培育服务业新产业、新业态、新模式，加快发展现代服务业。此外，国务院日前还同意建立由发展改革委、商务部牵头的促进家政服务业提质扩容部际联席会议制度。

　　在专家看来，围绕激发新动能，深挖内需增长潜力，稳投资和促消费政策正在加码发力。

　　中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示，积极的财政政策加力提效，不是要搞“大水漫灌”式强刺激，而是要在加力实施逆周期调节的基础上提高投资效率。投资既要市场导向也要民生导向，既要考虑成本收益也要考虑民生福祉。未来新的有效投资，既包括5G等新型基础设施的投资布局，也包括传统基础设施的转型升级，基建投资要考虑中长期投资效益和补短板的需要，公共服务设施投资更加重视中长期民生工程。“在促进消费转型升级、培育新增长点方面，包括推进医养结合、优化旅游设施供给、增强旅游消费体验、发展家政托幼服务等民生领域。”

　　挖潜有效投资和新消费

　　专家指出，围绕激发新动能，我国在扩大有效投资和激发新消费方面潜能仍巨大。

　　“扩大有效投资不仅可以扩大需求，还能够扩大供给水平，提高供给质量，优化供给结构，推动技术进步，促进转型升级。所以，不管是从需求端还是从供给角度看，中国投资的潜力和空间还是巨大的。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说。

　　万博新经济研究院副院长张海冰对《经济参考报》记者表示，结构调整逐步取得成效，供给创造能力较强的新产业、新动能逐渐成长，一些新的产业热点正在形成，如5G商用全面铺开，将推动制造业企业发展。未来要提升增长的持续性，还要继续加强对新供给、新动能的培育，同时要加强对海外市场的开拓，增加外部新需求。

　　“投资方面要提质增效，除了加大新型基础设施如5G网络、大数据、人工智能、通用航空等方面的设施建设之外，下一步应当加大对研发、设计、品牌含量较高的软性制造业的支持，推动新供给形成规模。”张海冰说。

　　不过，刘向东也指出，当前，鼓励有效投资方面还存在金融服务支持不充足，企业融资成本偏高，债务风险压力较大，项目科学论证不充分等问题，有必要进一步降低企业融资成本，增加中长期投资回报率，鼓励政府与社会资本有效合作。

　　商务部市场运行调控专家、北京工商大学商业经济研究所所长洪涛在接受《经济参考报》记者采访时表示，培育消费新增长点需要坚持需求导向和民生导向，要在数字经济、电子商务、文娱融合等方面进一步增加服务商品、体验商品的供给。

　　在激发新消费方面，刘向东认为，需要进一步完善居民增收和收入分配制度，优化供给质量，提升公共服务效率，完善社会保障，让民众消费无后顾之忧。此外，培育消费新业态需要政府进一步优化市场监管等服务环境，破除消费供需不畅的“肠梗阻”，解决消费中不规范不合理的问题，界定公共品消费和私人消费的界限，引导新兴消费业态健康有序发展。

(责编：杨曦、庄红韬)
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