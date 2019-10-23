原标题：服务贸易将成全球贸易新引擎

近年来，服务贸易在国际分工中的地位不断提升，服务环节的价值创造能力显著增强，全球服务贸易增长速度明显快于货物贸易。近日，由商务部国际贸易经济合作研究院和南京市人民政府共同主办的2019全球服务贸易大会召开，商务部副部长钱克明表示，随着技术的进步，特别是人工智能、大数据、物联网等新技术引领的数字化变革，将大大提高服务的可贸易性，拓宽服务业领域贸易投资合作的广度和深度，全球服务贸易将会超过货物贸易，成为全球贸易发展新引擎。

当前，全球经济服务化已成为大势所趋，在服务经济时代，服务贸易日益成为国际贸易的重要组成部分，服务贸易受到普遍重视。在全球经济不确定性加剧的大背景下，服务贸易显示出较强的韧性，继续保持稳定发展的态势。2018年世界服务贸易保持7.5％的强劲增长速度，进出口规模达11.5万亿美元。如果按增加值统计，服务贸易占全球贸易的比重超过40%。

我国高度重视服务贸易发展，已经在17个地区开展服务贸易创新发展试点建设，鼓励试点地区在体制机制、发展模式、促进政策等方面开展探索试验，加快推动服务贸易高质量发展。今年1月份至7月份，中国服务进出口总额达3.09万亿元，同比增长3.2%，其中服务出口同比增长9.5%，逆差明显下降；高附加值、高技术含量的知识密集型服务贸易快速发展，达到1.06万亿元人民币，同比增长10.9%，占服务进出口总额的比重提高到34.2%。

商务部研究院院长顾学明表示，当前我国正步入“服务经济时代”。截至2019年7月，我国服务业增加值占GDP的比值为54.9%，对国民经济增长的贡献率为60.3%。大力发展服务贸易既是解决新时代社会主要矛盾的重要抓手，也是提升产业竞争力、推动经济高质量发展的重要途径。

商务部研究院发布的《全球服务贸易发展指数报告2019》显示，中国服务贸易综合发展指数在全球排名第20位，是唯一进入前20的发展中国家。与去年相比，中国实际排名上升1位。在国内服务贸易发展指数方面，从中国各省级地区看，东、中、西三个地区服务贸易发展呈阶梯状，中部和西部服务贸易的发展有较大空间。

当前，技术和知识密集型服务日益成为全球价值链的核心，服务贸易领域呈现出新特征。一是服务融合化，突出表现为服务业与农业、制造业之间相互渗透融合趋势明显；二是服务外包化，突出表现为全球服务外包市场规模持续较快扩张；三是服务高端化，突出表现为服务业创造的出口增加值显著高于制造业；四是服务数字化，突出表现为数字游戏、数字贸易等数字服务形态不断涌现。

“总体来看，全球服务经济正在进入新时代。新一轮科技革命和技术创新成为推动服务贸易发展的主要动力，产业变革为服务贸易发展提供了产业基础，加强服务贸易全方位、多领域的交流与合作成为世界各国的战略选择。”顾学明说。

(责编：杨曦、庄红韬)