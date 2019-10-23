人民网>>财经

让金融促消费行稳致远

彭 江

2019年10月23日08:45  来源：经济日报
 
原标题：让金融促消费行稳致远

　　□ 对商业银行来说，要合理核定信用卡额度，尽量减少多头授信，从源头上减少客户过度透支的可能性。

　　□ 对监管部门来说，要切实加强监管，进一步要求商业银行优化异常交易监测，防止资金用途异化。

　　消费、投资、出口是拉动经济的三驾马车。在消费不断扩大的背后，金融作为重要的工具发挥了积极的作用。

　　助力形成新消费习惯

　　近年，随着银行个人信用卡业务快速发展，年轻人的消费方式已经发生明显变化。

　　机构数据显示，以“90后”为代表的年轻人是信用卡用户主要力量，目前我国“90后”在消费信用贷款人群中的占比达到49.3%。银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书2019》显示，2018年我国信用卡交易金额达38.2万亿元，比上一年增长了24.9%。

　　与此同时，消费习惯的转变并非仅局限于年轻人。随着金融科技发展一日千里，智能手机和移动支付日益普及，中老年群体也逐渐成为数字化消费的生力军。

　　阿里巴巴发布《2019“十一”黄金周消费数据报告》称，从黄金周消费数据看，“银发一族”不仅点外卖、懂网购、爱旅游，也愿意在中高端体检和医疗美容上花钱。淘宝数据显示，10月1日至3日，“爸爸秋冬外套”搜索量环比涨136倍，“中老年妈妈秋装上衣”搜索量比上一周涨64.6倍，中老年类目商品走俏。

　　助力农业消费品升级

　　随着普惠金融不断深入，更多小微企业获得了金融支持，反过来推动了消费产品升级。

　　在浙江嘉兴的乡村，一家家“体验式采摘”生态旅游农场如雨后春笋般冒了出来。这背后是普惠金融的支持。小吴经营着当地一家农场。据他介绍，在经营农场时，一直想着如何突破传统种植业的束缚，让消费者能全程感受到水果种植和采摘的乐趣。改造农场需要投入大量资金，好几十万元的资金缺口让小吴备感压力。当地的泰隆银行为他提供了20万元青年创业贷款，从而实现了农场转型。

　　泰隆银行客户经理包玉凤称，在嘉兴银保监分局指导下，泰隆银行嘉兴分行一直创新推进普惠金融工作、面向农村提供特色信贷服务。该行针对嘉兴农村先后开发了“甲鱼贷”“葡萄贷”等特色信贷产品，有力地支持了农产品生产和消费升级。

　　建设银行北京分行工作人员邢潔称，每天来自内蒙古、西藏、青海、新疆以及北京等地乡村的奶茶、牦牛肉、大枣等特色农产品正通过建行北京分行打造的线下“消费扶贫产业双创中心”消费扶贫馆，以及线上建行善融商务电商平台北京消费扶贫特色产品馆，销售并配送到全国消费者手中。目前，建行北京分行已发放24.4万张“消费扶贫爱心卡”。消费不仅让消费者满足自身的需求，更带动了贫困地区脱贫致富。

　　促消费也需要防风险

　　让金融促消费行稳致远，风险防范工作必不可少。其中，个人向多家银行办理信用卡是风险隐患之一。

　　据报道，广东珠海28岁的陈某月薪仅3000多元，但其名下却有信用卡14张，授信额度超过77万元，远超其偿还能力。此外，部分年轻人还存在信用卡套现、以卡养卡等行为。近年来，信用卡逾期欠款也在快速上升，背后潜藏的风险需要防范。

　　国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为，对商业银行来说，一定要做好风险防控工作，特别是要合理核定信用卡额度，尽量减少多头授信，严控过度授信，从源头上减少客户过度透支的可能性。

　　对监管部门来说，要切实加强监管，加大信用卡业务检查和处罚力度。董希淼认为，应进一步要求商业银行优化异常交易监测，防止资金用途异化。对风险高的现金分期等业务，应制定更为严格的风险管控措施。此外，监管部门和商业银行应全面规范银行卡收单市场，特别要加强商户管理，制定商户端“防假、治假、打假”措施，从源头上减少信用卡套现现象。对持卡人违规套现行为，也应及时采取降额、停卡等措施。

　　此外，恶性消费场景也是一个重要的风险点。那么，什么样的场景是良性，什么样的场景是恶性？比如，面向年轻人发放消费贷款，如果是为了自我提升申请教育贷款，就属于良性消费场景。若为了满足奢侈品需求或者某些不良嗜好申请消费贷款，就属于恶性消费场景。毕马威管理咨询大数据部副总监常国珍称，在恶性消费场景中，贷款者因一时激动产生的消费，过后会将自责等负面情绪归咎于消费金融产品，不愿意归还贷款，容易造成消费金融产品不良率高企。

　　（本系列报道完）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved