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李克强主持召开国务院常务会议

听取国务院第六次大督查情况汇报，要求着力破除政策落实堵点；部署进一步做好稳外贸工作，推动进出口稳中提质；确定优化外汇管理措施，促进跨境贸易投资便利化

2019年10月24日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京10月23日电 国务院总理李克强10月23日主持召开国务院常务会议，听取国务院第六次大督查情况汇报，要求着力破除政策落实堵点；部署进一步做好稳外贸工作，推动进出口稳中提质；确定优化外汇管理措施，促进跨境贸易投资便利化。

　　会议指出，围绕落实中央经济工作会议和政府工作报告部署，近期国务院在16个省（区、市）开展督查。督查突出重点、创新方式，2/3以上人员和时间用于暗访，不发通知、不要陪同、直奔问题。总的看，今年以来各地认真贯彻党中央、国务院部署，取得积极成效。下一步，要将督查发现问题分解到有关地方和部门，对重点问题挂牌督办，推动地方和部门逐一整改，坚决纠正基层反映突出的侵蚀减税降费红利、“任性用权”破坏营商环境、懒政怠政等问题，加快疏通影响扩内需、稳就业等政策落实堵点，力戒整改“走过场”、搞形式主义。要推广地方好经验，认真研究收集到的意见建议，推动政策完善。

　　会议指出，今年以来，各地和有关部门积极应对外部环境变化，扎实做好稳外贸工作，外贸运行总体平稳。面对新形势新挑战，会议确定，在落实好各项已定政策同时，一要进一步完善出口退税、贸易融资、信用保险等政策，逐步实现综合保税区全面适用跨境电商零售进口政策。实行差异化政策，支持中西部和东北地区承接加工贸易转移。

　　二要推动构建高标准自贸区网络，深化“放管服”改革，促进经开区、保税区等空置土地有效利用，提高贸易便利化水平。加快外贸转型升级基地、贸易促进平台等建设。三要培育外贸新业态。增设跨境电商综合试验区，尽快出台跨境电商零售出口所得税核定征收办法。探索支持市场采购贸易试点、外贸综合服务企业发展的新举措。加快保税维修再制造先行先试。四要加大适应国内需求的农产品、日用消费品和设备、零部件等进口。培育一批进口贸易促进创新示范区。办好第二届中国国际进口博览会。

　　为统筹做好外贸外资工作，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定和合理的外汇储备，以进一步扩大对外开放稳外贸、稳外资，会议确定了优化外汇管理、促进跨境贸易投资便利化12条措施。主要包括：一是扩大贸易外汇收支便利化试点，简化小微跨境电商办理有关资金收付手续，优化货物贸易外汇业务报告方式，企业自主选择是否开立待核查账户，便利企业分支机构货物贸易外汇收支名录登记，允许承包工程企业境外资金集中管理。二是允许非投资性外商投资企业以资本金开展境内股权投资，扩大资本项目收入支付便利化试点，将企业外债注销登记下放银行办理，试点取消外债逐笔登记，取消资本项目外汇账户开户数量限制，便利部分资本项目外汇资金结汇使用，开展银行不良债权和贸易融资等跨境转让试点。同时，注重防范跨境资本流动风险，保持金融稳定。

　　会议还研究了其他事项。

　　《 人民日报 》（ 2019年10月24日 02 版）

(责编：杨曦、孙阳)
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