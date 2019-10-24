深化国际贸易  应对潜在挑战（声音）

随着经济的发展，中国越来越主动参与到国际贸易之中。特别是2001年加入WTO以来，中国的国际贸易量快速增长。2007年，中国成为世界最大的货物出口贸易国，2018年中国进出口贸易总额首次超过美国。然而，随着贸易保护主义的抬头，中国国际贸易的发展也面临着一些挑战，未来可以从三个方面着手应对。

一是要继续深化国际贸易往来，深度嵌入全球价值链网络。当前，全球贸易保护主义抬头，一些国家通过提高关税等方式打击中国商品出口。中国应以积极的心态主动应对，进一步拓展贸易网络，发展多元贸易伙伴关系。近年来，发展中国家经济高速发展，贸易需求日益增加，潜在的贸易总量不可忽视。2013年，中国提出“一带一路”倡议，极大地推动了沿线地区基础设施的建设，为贸易发展奠定了良好的基础。下一步应加强与沿线国家的贸易往来，通过贸易促进中国和其他发展中国家的经济双赢，加强“南南合作”，在持续助力中国经济发展的同时，提升中国的全球影响力。

二是要大力推动产业升级，提高我国在价值链中位置，创造高技术就业。尽管我国已深度参与了国际分工体系，然而从“以量为主”到“以质取胜”仍有很长的路要走。更为重要的是，随着人工智能的发展，未来国际贸易在高端制造业的博弈将会更加激烈，我国应高度重视制造业特别是高端制造业的发展，应强化危机意识。一方面，要深化对社会主义市场经济规律的认识，发挥市场在资源配置中决定性作用；另一方面，也要发挥政府的引导作用，鼓励企业创新，推动高技术产业发展，塑造我国在对外贸易中的新优势。

三是深度参与国际贸易规则的全球治理。当前国际贸易规则正处于新一轮的重构期，随着中国国际影响力的提升，我国应积极参与国际贸易规则变革，承担大国责任，履行大国义务。在规则制定的过程中，要深刻理解和接纳基于全球价值链的全球贸易体系，致力于推动开放包容的多边贸易规则的发展。把我国对于贸易在经济发展、就业稳定方面的利益诉求与国际社会需要结合起来，争取把我国不断提高的综合国力逐步转化为在规则制定中更加有力的话语权和影响力，努力构建公平的规则环境。

（作者单位：清华大学公共管理学院）

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