青岛海关出台5方面17项措施促开放

本报电 21日，青岛海关发布消息称，该关近日出台5方面17项措施，服务中国-上合组织地方经贸合作示范区建设，支持打造“一带一路”国际合作新平台，推动形成东西双向互济、陆海内外联动的开放格局。

在深化制度创新、支持打造对外开放新平台方面，青岛海关将在上合示范区打造嵌入式管理、触发式监管、泛在式服务的海关管理新机制“样板田”，支持申建上合示范区综合保税区。在区内率先实施“新海关2020”等一系列改革，推行主动披露、容错机制等创新措施。全面实施“关税保证保险”、集团财务公司、企业增信担保等多元化担保。允许企业综合运用保证金、金融保函、承诺保证书等多种形式开展减免税设备的抵押融资。

在实施流程再造、助推国际物流互联互通方面，青岛海关将支持上合示范区打造海陆空铁邮物流枢纽，助推中韩陆海联运整车运输，畅通“中韩海上高速公路”，支持打造跨境空港货栈；全面推广海关特殊监管区域仓储货物按状态分类监管；优化多式联运海关监管模式，便利国际中转集拼，支持建设保税仓库和出口监管仓库，支持建立“一单制”为核心的多式联运服务体系，实现港口与多式联运中心“港站一体化”，支持开通与其他口岸和物流节点的铁路班列，助力“齐鲁号”欧亚班列发展，打造上合组织国家物流出海大通道；探索发展“跨境电商+新零售”，支持设立免税店和物流分拨配送中心，吸引消费回流，扩大内需和上合组织国家商品交流。

在发挥职能优势、助力构建现代贸易示范区方面，青岛海关将支持建设上合组织国家供应链管理中心，助力发展转口贸易、跨境服务贸易，支持打造服务贸易产业集聚中心，叠加保税、减免税等各类政策，开展研发、会展、影视、培训等业务；支持进境粮食、冰鲜水产品、肉类、水果等指定监管场所申建，探索开通鲜活农副产品快速通关“绿色通道”，降低进出口食品农产品查验和抽检率，助力打造上合组织国家食品农产品集散中心。

在主动融入作为、积极推动新兴产业发展方面，青岛海关将支持上合示范区跨境生物医药研发，优化生物医药全球协同研发试验用特殊物品的审批和检疫查验流程，对低风险入境特殊物品允许一次审批，多次核销，探索开展跨境生物医药研发外包保税监管试点，对研发材料、设备进口给予保税优惠，支持保税状态下的试剂、样品、材料进行全程试验研发作业；推动开展飞机、船舶、高端设备等融资租赁业务，提供融资租赁企业海关注册登记手续便利，鼓励企业以融资租赁出口方式开拓国际市场；简化艺术品审批及监管手续，支持设立文化艺术品保税仓库，开展文化艺术品展示交易；对涉及中国国家强制性产品认证的进口汽车零部件产品，直接采信认证机构出具的认证证书或市场监管部门出具的证明文件，一般不再实施抽查检测。

在优化服务机制、协同创建交流发展新载体方面，青岛海关将深化与上合组织国家海关合作，定期开展贸易、物流等专项分析，加快推动AEO（经认证的经营者）互认合作和电子证书国际联网，建立通关事务救助机制；持续开展对上合组织国家技术性贸易措施研究，有效利用技术性贸易措施壁垒和实施动植物卫生检疫措施协议工作机制，提升企业国际市场影响力和竞争力；协同构建中国-上合组织公共检测交流服务平台，在检测标准和检测方法方面加强合作研究，探索上合国家间“检测前置、结果互认”。

（王玉军 丁 矛）

(责编：杨曦、孙阳)