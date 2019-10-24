新科技 新产业 新生活

参观者在展会现场与机器人互动。

陈晓根摄

中国科技创新高地北京中关村近日迎来科技盛会，来自中、美、俄、德、法、日等50多个国家和地区的科学家、企业家、投资人齐聚2019中关村论坛，分享前沿研究成果，把脉未来产业发展，共话科技成果转化。

硬科技通常指能够对经济发展产生长期重大、深远影响的科技，包括航天、人工智能、基因工程、新能源等。今年，中关村论坛推出的第一个平行论坛就是“硬科技与青年创业”，聚焦那些取得技术突破，能迅速形成生产力的领域。

在航天领域，北京千乘探索科技有限公司创始人苗建全说：“几年前国务院发文，鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设，拉开了中国商业航天大幕。”他认为，中国商业航天经过5年酝酿、探索、突破，目前已开始形成商业链条，展现广阔前景。千乘科技自主研发的遥感卫星，成功发射入轨，运行稳定，该公司围绕“研制卫星、运营卫星、使用卫星”，通过“做、管、用”实现太空中航天核心资源产品建设，为各行业提供遥感、通信、导航定制服务。

从事卫星发射和相关制造的多家民营公司集体亮相“前沿产业展论坛”，其中一家公司已实现1箭7星的成功发射和入轨运营，成为世界上屈指可数的卫星商业发射公司之一。当前，商业航天蓬勃发展，正在形成“天地一体”的新产业，融入各行业发展和百姓生活。

2019年是5G商用元年，5G应用成为论坛热点。

中国工程院院士吴柯教授认为，智能手机在5G环境下功能将更强大，可以完成突发疾病的即刻感知、报告和呼叫急救等功能。在文体领域，5G+8K正带来更震撼体验。比如体育比赛转播，5G高容量可同时把N个机位信号和内容传出来，再通过合成，形成360度场景体验，让观众随心所欲选择观看角度，视听感受甚至比身临其境还要震撼。北京冬奥将是人类开始进入5G时代的一场重要体育赛事，5G直播将会带给观众非凡的冰雪体验。

5G变革除了文体消费领域之外，还将在更广阔的产业领域实现，比如推动形成海、陆、空、天一体化的综合通信网，构建时时处处永不离线的世界。

农业如何通过模式创新实现新发展？今年，中关村论坛首次将“未来农业”列为平行论坛之一，探讨农业前沿科技与未来发展方向。中国农业科学院党组书记张合成表示，科研国家队要发挥龙头作用。“所谓未来农业，就是生产者以新生产方式，满足消费者对安全、绿色、健康、多元的产品、业态和服务的需求。”中国工程院院士，农业科学院副院长党组成员王汉中院士言简意赅。

一直以来，实现规模化经营是中国农业面临的一大难题。“通过新的信息技术，实现分散土地的虚拟整合。”海归科学家、北京佳格天地首席执行官张弓的思路让听众耳目一新。此外，他说，中国传统农业借助气象卫星和气象大数据，正在由传统上“看天吃饭”变为“知天而作”，防灾减灾能力大幅提升。

智慧农业的发展催生城市植物工厂，使城市有望解决自身的有机农产品的供应问题，不再只是农产品的消费地。中国人民大学副校长朱信凯如是表示。

传统工业正焕发新生机。“工业互联网是推动传统工业数字化转型的关键。”国家工业信息安全发展研究中心副主任李新社介绍，实现数字化前，各家企业是孤立分散的存在，有了工业互联网平台，企业就聚合起来，实现资源泛在连接、弹性互补、高效重新配置。用友网络科技有限公司高级副总裁王健通过两家企业进行数字化、智能化转型，大幅降低经营成本、缩短生产周期，生动诠释了工业互联网的强大能力。

“未来”是论坛上热词之一，与会很多嘉宾展望新科技创造的愿景不仅美好而且触手可及。

北京开元马腾科技有限公司首席执行官廖天行表示，该公司打造的电动汽车智能换电站可以2分半之内完成电池替换，充电及其它方面成本比特斯拉电动汽车大大降低。开元马腾的目标是让电动汽车共享出行像共享单车一样方便。

安声科技首席执行官刘益帆表示，其公司开发的主动降噪技术可使声波在传播过程中互相叠加、抵消，达到降噪效果，为人们创造安宁环境。极睿科技将AI应用于时装设计，赋予时尚全新可能，带来更为价廉物美的新款式，有效减少企业的库存和浪费。

论坛现场还展示了众多前沿创新成果，超高速光固化3D打印机、融合现代与传统的中医舌象仪、让人元气满满的睡眠舱……新产品让人目不暇接，它们正在走出实验室，进入寻常百姓家。

(责编：杨曦、孙阳)