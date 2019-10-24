活力中关村 创新新高地

外籍院士集体签约、推出“科创30条”、发布中关村指数2019……刚刚闭幕的2019中关村论坛让这个方寸之地再次成为焦点。近年来，中关村牢牢把握首都城市战略定位，加大实施创新驱动发展战略，以创新引领高质量发展。创新之火在中关村越烧越旺。

这是一组令人振奋的消息：芯视界自主研发量子点光谱传感技术，在全球范围内第一次实现了光谱仪的传感器化；梦之墨开发的液态金属电子增材制造技术是国内外首创的变革性电子制造技术，率先实现了液态金属3D打印（增材制造）技术的产业化……“在人工智能、集成电路设计、5G移动通信、石墨烯材料制备、液态金属增材制造、创新药物与医疗器械等领域，中关村的很多技术创新已经实现与全球同步甚至领先。”中关村管委会相关负责人说。

这是一种令人欣喜的趋势：目前，中关村已有近万名外籍人才和3万多名海归人才；聚集了跨国公司区域总部和研发中心约300家，《财富》世界500强企业中有130家在中关村设立了子公司或研发机构，吸引了美国微软创投加速器、英特尔开放创新实验室等一批世界知名创新机构。创新资源全球配置，开放发展在中关村已成趋势。

关键技术领域实现突破、全球高端要素资源聚集、科技创新能力不断增强……活力四射的中关村，正在不断生长。

(责编：杨曦、孙阳)