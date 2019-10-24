原标题：看减税降费，要算长期红利账

分析当前经济形势，离不开减税降费这个关键点。财政部最新统计数据显示，1月至9月工业企业实际缴纳的增值税收入下降4.1%，企业所得税增幅同比回落9.8个百分点，个人所得税下降29.7%，进口货物增值税、消费税下降8.1%。另据此前国务院常务会议公开数据，今年前8个月，全国减税降费1.5万多亿元，全年减税降费总额预计将超过2万亿元。

减税降费的落脚点是“减”，而着眼点是“增”。随着政策红利加速释放，减税降费激发市场活力的能量愈加凸显，已成为对冲经济下行压力、保持经济运行在合理区间的关键一招。

与减税数据密切呼应的是，1月至9月，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，41个工业大类行业中有38个行业增加值同比增长；全国居民人均可支配收入22882元，扣除价格因素实际增长6.1%。全球化监测和数据分析公司尼尔森发布的报告显示，个税改革带来的减税与中国消费趋势指数走高基本同步。

今年以来，在复杂的国际贸易形势下，外向型企业面临的市场不确定性风险持续增加。得益于更大规模减税降费，出口企业的新增负担得到一定程度对冲，普遍增加了抵御风险的能力，提振了信心。

与此同时，减税降费也为众多在华外商投资企业带来“真金白银”，使其在华投资发展更有劲头。1月至9月，全国新设立外商投资企业30871家，实际使用外资6832.1亿元，同比增长6.5%。

数字很直观，由此产生的“四两拨千斤”功能更具有长效作用。以增值税为例，上海财经大学公共政策与治理研究院最新研究成果显示，增值税改革对我国主要宏观经济变量均具有明显的提振效果，可以累计带动GDP增长0.362%，若以2018年数据推算，相当于带动我国GDP增加3014亿元。

与此同时，减税还会通过带动利润、就业增加等方式影响居民的收入水平与消费水平，2019年增值税改革会使居民消费增长1.413%。

此轮更大规模减税降费，涉及部门和环节多，对意识的凝聚统一、政策的系统科学、执行的准确高效、环境的公平透明等都提出了更高要求。在减税降费政策落地过程中，我国税制结构不断优化，税收征管水平和服务能力显著提升。比如，个税改革在大力度减负的同时，也实现了从分类税制向综合与分类相结合税制的重大转变，推动税制更加公平合理。

同时，大规模减税降费增加了财政收支平衡压力，这也为坚持政府过紧日子、压减一般性支出、优化支出结构，全面实施预算绩效管理等带来更大的改革倒逼力。

作为最直接、最有效、最公平的惠企措施，减税降费的高效能量正加速渗入经济肌理，不断激发市场活力。当然，也应看到，对于处在不同行业、不同产业链位置，竞争力不同的企业而言，在享受减税红利上的获得感可能与预期存在一定差异。这就需要相关部门进一步加大对减税降费背景下企业和市场活动的分析研究，通过完善制度规则，让更多企业不折不扣地收获红利。

国家税务总局局长王军表示，将持续精简表证单书，减少纳税人和缴费人资料报送，压缩办税缴费时间，力争税收营商环境的世界排名有较大提升，更好地增强纳税人、缴费人享受政策红利和服务便利的“双重获得感”。

专家认为，当前经济增速虽有所放缓，但结构优化基础正在夯实，这就需要继续齐心合力，将减税降费向更实更深推进，推动企业将政策红利更多用于新产品、新技术研发，在创新发展中谋求突破。

(责编：杨曦、孙阳)