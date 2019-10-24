原标题：世行发布营商环境报告：中国进入前40 上升15位

当地时间10月23日晚，世界银行发布《2020年营商环境报告》。中国的总体排名比去年上升15位，名列第31名，这也是世界银行营商环境报告发布以来中国的最好名次。

该报告称，由于大力推进改革议程，中国连续第二年跻身全球营商环境改善最大的经济体排名前十。

报告出炉后，世界银行中国局局长芮泽（Martin Raiser）在美国华盛顿世行总部接受央视记者的采访，他表示中国为改善中小企业的国内营商环境做出了巨大努力，保持了积极的改革步伐，在多项营商环境指标上取得了令人赞许的进步。

央视记者 刘骁骞：

中国在全球营商便利度获得更高排名，最主要原因是什么？

世界银行中国局局长 芮泽：

我觉得最重要的原因是政治承诺。我想到三、四年前，中国的政府，特别是北京和上海的当地政府，决心改善营商环境，他们研究需要做哪些工作，寻找主要约束的所在，凝聚公共职能部门的力量，包括制定法规的部门和推行法规的部门等等。这一切都让形势更好。

根据报告显示，中国在截止到今年5月1日的12个月中实施了创纪录的8项营商环境改革。改革亮点包括：

将公司印章发放完全纳入企业注册登记一站式服务。

简化对低风险工程建设项目的施工许可证要求，缩短供排水接入时间。

精简办理接电流程，提高电费透明度。

通过要求控股股东对不公平关联方交易承担连带责任，明晰所有权和控制结构，加强了对少数投资者的保护，

对小企业实行企业所得税优惠政策，降低某些行业的增值税税率，加强电子化纳税申报和缴纳系统。

通过实行进出口货物提前申报、升级港口基础设施、优化海关行政管理和公布收费标准等措施，简化进出口程序。

通过规定可给予的合同延期次数上限和将延期限于不可预见和例外情况，提升执行合同的便利度。

通过规定破产程序启动后的债权优先规则和提升债权人在破产程序中的参与程度，提高办理破产的便利度。

中国在施工许可证办理流程中取得了显著改善，提升了在该指标的全球排名。目前在中国办理施工许可证耗时111天，高于东亚地区132天和9.4分的平均水平。

中国加强少数投资者保护机制，全球排名上升至第28位，高于地区平均排名第99和经合组织高收入经济体平均排名第46。

中国近期的改革为其在执行合同效率最高的经济体中获得一席之地。本地企业家解决商业纠纷平均耗时496天，费用为索赔金额的16.2%，均好于地区平均水平。中国改善了司法行政质量，目前在这一指标的满分18分中得分17分，世界上没有哪个经济体超过这一分数。

在去年的改革基础上，中国目前在获得电力方面全球排名第12，显著好于地区其他经济体。中国企业接电需要两个环节，耗时32天，仅为地区平均4.2个环节和耗时63天的一半。（央视记者 刘骁骞 吕兴林 李庆庆）

(责编：杨曦、付长超)