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跻身前40！中国营商环境全球排名再度提升

2019年10月24日12:47  来源：新华网
 

　　新华社北京10月24日电（记者韩洁、于佳欣）世界银行于北京时间24日上午发布《全球营商环境报告2020》，中国营商环境全球排名继去年从此前78位跃至46位，今年再度升至第31位，跻身全球前40，连续两年入列全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体。

　　“中国为改善中小企业的国内营商环境做出了巨大努力，保持了积极的改革步伐，在多项营商环境指标上取得了令人赞许的进步。”世界银行中国局局长芮泽说。

　　世界银行自2003年起每年发布全球营商环境报告，选取10项评估指标对全球190个经济体的营商环境评分排名。该报告评估样本为各国常住人口最多的城市，其中11个人口过亿国家选择两个常住人口最多城市评估。2018年起，报告评估期调整为上年5月至次年5月。

　　今年中国的营商环境评估在满分100分中得分77.9，世行打分依据是北京、上海两市及有关部门于2018年5月2日至2019年5月1日推出的优化营商环境改革措施，中国有9个指标领域的改革举措获世行认定，其中8项指标排名上升。

　　以办理建筑许可为例，中国全球排名从去年的121位跃升至33位，提升了88位，京沪两市推出的简易低风险建筑项目免于环评备案改革、建立分类监管和审批制度及压缩供排水报装时间等改革举措，推动两地平均办理建筑许可全流程耗时缩至111天，获该指标质量指数满分15分，高于东亚地区132天和9.4分的平均水平。

　　根据报告，中国保护中小投资者指标全球排名比去年提升36位至第28位，办理破产排名提升10位至第51位，跨境贸易排名提升9位至第56位，纳税排名提升9位至第105位，获得电力提升2位至第12位，执行合同排名提升1位至第5位，开办企业排名提升1位至第27位。

　　据介绍，按照党中央、国务院决策部署，今年以来，国务院有关部门和京沪两市政府对标国际先进水平，迄今已推出130余项相关改革举措，进一步增强了我国营商环境的国际竞争力。

(责编：杨曦、付长超)
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