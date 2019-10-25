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网红经济，诚信方有未来（人民时评）

何鼎鼎

2019年10月25日07:53  来源：人民网－人民日报
 

网红经济的本质是口碑经济、诚信经济，信用是其发展壮大的基石 

只有用健康可持续的商业模式作为保障，让人们愿消费、敢消费，才能让消费更好地成为经济增长的压舱石

随着电商新业态不断出新，一些现场直播、网红代言等互联网销售形式受到网友追捧。但与此同时，其中存在的食品安全、“刷单”等问题也不容忽视。对此，近日国家相关部门联合开展落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动，相关负责人表示，电商第三方平台须切实履行监管职责，并将对涉嫌违反广告法、消费者权益保护法等违法行为进行查处。

媒介形态的演进，为数字经济的发展打开了一扇新的大门。日前发布的《中国互联网发展报告2019》指出，“数字经济的蓬勃发展催生了大量新业态、新职业”，网络直播、共享经济等数字经济新模式拉动灵活就业人数快速增加。在这一背景下，许多没有知名度的普通人，靠优质内容创作赢得了关注度。去年“双11”，有网络红人创下3.3亿成交额的纪录，某“口红一哥”5分钟内卖掉了1.5万支口红。数字经济新趋势，改变了传统商业营销格局，让人看到了社会化营销的新商机。

网红经济的本质是口碑经济、诚信经济，信用是其发展壮大的基石。比如，一个特别懂电子产品的“极客”，之所以能在垂直领域建立知名度，带动产品销量，关键是其经得起检验的专业见解。但现实中，一些网红及其身后的孵化公司，在流量价值面前打起“如意算盘”，或弄虚作假“刷单”买粉丝、买评论，制造数据假象，骗取广告客户信任；或为劣质商品代言，做一锤子买卖；或索性绕过平台点对点交易，将交易移到“桌面底下”，可能导致消费者权益受损。粉丝没买到合意的产品，广告客户没买到承诺的效果，伤害了社会化营销这一电子商务新业态。最近，一位网红直播博主就因为大量刷假评论、以虚假阅读量欺骗客户，被关停了账号，其所属机构也被暂停了旗下所有账号在微博上的广告投放权限。

无论是保护新业态发展还是保护消费者权益，对出现的问题，不能听之任之，而应在规范的同时加强监管。相较于线下门店，网红直播销售的即时性，无疑大大增加了监管难度。这就要求监管部门进一步畅通投诉渠道，对明确违法的行为做到“重拳出击”、以儆效尤。从平台监管角度看，一方面要保护广告客户的知情权和公平交易权，帮助其准确知晓相关账号的流量价值，对商业纠纷要建立常态化的处理机制；另一方面，对“买粉”“刷单”“假评论”“卖假货”等行为，也要加大打击力度。比起监管部门，平台凭借数据优势与管理权限，更容易刺破商业欺诈的面纱，理应更深度参与到互联网发展共治中来。只有用健康可持续的商业模式作为保障，让人们愿消费、敢消费，才能让消费更好地成为经济增长的压舱石。

新的电商模式和消费模式，正在成为中国经济的新亮色。这背后，是大量个性化产品对人们多样化、个性化需求的满足。通过更健康的模式、更好的监管，让新业态、新供给不断满足消费者的需求，我们就能让更多消费者放心消费，促进消费的蛋糕越做越大，推动经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 05 版）

(责编：车柯蒙、庄红韬)
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