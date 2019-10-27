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稳金融政策助力小微企业发展

专利质押点亮“网红灯”（身边看“六稳”⑤）

本报记者  邱超奕  欧阳洁

2019年10月27日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　1000平方米的厂房，2台模具机器马力全开，每天生产10万个灯饰配件。这些天，在浙江台州临海市汇溪镇，屈荣华的无限新能源科技公司满负荷开工，一派火热。

　　灯饰业竞争激烈，但屈荣华的公司却脱颖而出。他设计制造了新型“照片墙夹子灯串”，将灯串挂在墙上，贴上几张照片，灯一亮，照片墙温馨时尚。夹子灯串一上市就走俏，成了家居布置的“网红灯”。“有客户一次就订购了1000万个夹子！”

　　生意火，公司本该蒸蒸日上，可屈荣华却曾经因为缺钱，闹得停了产。

　　“租厂房每年15万元，研发设计费用每月近3万元，最费钱的是原材料，最多时一天花了5万元！”客户回款有周期，屈荣华手里的几十万元资金很快见了底。

　　停产那阵子，屈荣华急得直跺脚，最困难时，连家里的日常开支都靠借钱维持。“不是没想过找银行贷款，可咱这种没什么固定资产的小公司，拿什么抵押啊？”一想到这，他就愁得整晚睡不着，头发都掉了一大把。

　　“你不是有知识产权吗？可以用来质押申请贷款呀！”台州市高新技术创业服务中心主任张建军出了个主意。

　　几天后，浙江泰隆商业银行台州科技支行行长张磊上门了。“1个发明专利、3个实用新型专利、9个外观专利，这就是公司全部家当。”屈荣华不敢抬头。张磊提出到厂房看看，屈荣华点了点头，没再吭声。“我当时以为他们是在走过场。”

　　但在张磊眼里，这家“弹尽粮绝”的企业潜力可不小。“虽然缺少抵押物，但新品推出4个月，公司就能拿下两三百万元的订单，还不断推陈出新。这种企业就是沙砾中的金子，有技术、有干劲、有前景，就缺一笔资金来激活。”

　　就这样，银行免费为企业做了整套专利评估登记服务，综合考虑企业的产销情况、技术能力和市场前景核准额度，不到10天就放了100万元贷款。

　　揣着这100万元，屈荣华花60万元购买原料，10万元研发新模具，还有30万元用来周转。“这笔钱好比雪中送炭，帮我们撑过了最艰难的日子。”

　　如今，公司资金周转走上正轨，夹子灯串产值也提高到500万元。“我们又开发出田园系列、水果系列等新款，本地每出口10个夹子灯串，有7个出自我这儿。”说起这些，屈荣华颇为自豪。

　　“今年以来，一系列稳金融政策落地见效，给实体经济注入了活力。从资金面看，央行增加支小支农再贷款和再贴现额度、下调支小再贷款利率，银保监部门推动政策性转贷款进入中小银行，有效提高了贷款投放能力；从政策面看，通过适当放宽小微企业不良贷款容忍度，也提高了银行服务小微企业的积极性。”展望未来，浙江泰隆商业银行行长王官明满是信心，“最近，央行额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向降准，我们又能释放一批资金，帮助更多小微企业。”


　　《 人民日报 》（ 2019年10月27日 01 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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