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推动区块链与实体经济深度融合

2019年10月27日08:15  来源：新京报
 
原标题：推动区块链与实体经济深度融合

　　■ 社论

　　中国正值新旧动能转换之际，如果区块链和实体经济能实现深度融合，将极大推动传统产业升级，提高民生福祉。

　　10月24日，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势，进行第十八次集体学习。习近平总书记在主持学习时强调，要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

　　区块链技术是全球新一轮技术变革的中坚力量之一，具备分布式、去信任、不可篡改、价值可传递和可编程等特性，其集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。全球主要国家都在加快布局区块链技术发展，未来，区块链技术的研究和应用将极大关系到国家的核心竞争力。而此次来自最高层的重视，意味着凭借中国现有的技术优势和市场优势，在强有力的全局统筹下，中国有可能在区块链技术和产业创新发展领域率先取得更大突破。

　　事实上，中国是较早在区块链领域进行国家级战略布局的国家之一。早在2016年12月，“区块链”即已首次作为战略性前沿技术被写入《“十三五”国家信息化规划》，此后全国多个省、市、自治区及特别行政区，都相继发布相关政策，在市场上掀起了区块链研发与投入的热潮。而此次将区块链设为“核心技术创新突破口”，并为区块链技术如何给社会发展带来实质变化指明方向，这前所未有的重视高度，势必将推动中国在该领域更快更大发展。

　　区块链在中国成为国家科技战略和核心技术创新突破口，这一选择并非偶然，除了区块链不可替代的技术重要性之外，其背后还有深厚的现实基础。

　　首先，作为新兴前沿技术，区块链身处“无人区”，还没有形成强大技术壁垒，对于世界各国来说，实际上基本处于同一起跑线。中国要在此领域实现核心技术突破，束缚和阻碍更小，更容易走在理论最前沿、占据创新制高点、取得产业新优势。

　　其次，中国在区块链领域拥有良好基础。无论是在技术、产业、人才、政策上，还是民意上，中国都具有形成快速突破的土壤。中国有8.54亿网民，他们是世界上最乐于拥抱先进技术与经济社会融合发展的群体；中国有世界上实力一流的科技公司，无论是阿里巴巴、腾讯还是华为都在区块链领域有重要产业布局，聚焦区块链的中小型创新企业更不计其数。尤其是在区块链专利申请上，中国占全球新增专利比重也在逐年升高，从2014年的33.33%上涨到2018年的82.1%，可谓遥遥领先。

　　更重要的是，来自决策层的重视，结合全局性统筹优势，极有可能使区块链技术和应用能够突破现有发展瓶颈，在中国进入一个新天地。

　　身处前沿领域，区块链的发展除了技术上会遭遇难题之外，其发展瓶颈更多实际是来自现实中。比如不同区块链生态之间的跨链连接难题，比如基于区块链的跨企业合作难题，比如安全难题、隐私保护难题、统一标准的制定和执行难题、传统企业对区块链的认知接受难题、“区块链+”在民生领域的运用难题等，这些都不是单靠技术研发、资金投入或者人才培养所能解决，它需要强力负责的全局性统筹和推动。而这正是区块链在中国实现突破的一大优势。

　　目前，中国正值新旧动能转换之际，如果区块链和实体经济能够实现深度融合，能够在民生领域广泛落地和应用，能够和新型智慧城市建设及政务服务相结合，将极大推动传统产业升级，提升社会运行效率，提高民生福祉。

(责编：孙红丽、毕磊)
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