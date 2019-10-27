原标题：北京150亿元项目投向津冀 “送”出优质项目带动三地协同

在科博会北京展区，参观者观看智能垃圾分类机器人。记者 武亦彬摄

5年前灯光稀疏，而今则是一片璀璨。本届科博会上的京津冀协同发展展区里，专门展示了过去5年太空俯瞰京津冀三地夜景图。这让人眼前一亮的夜间灯光指数，既反映了三地区域城镇化水平的不断提升，也成了协同发展的最好见证。日前，三地专门在科博会上举行京津冀协同发展项目对接推介会，北京有52个项目投向了天津与河北，总投资额约150亿元。

北京“送”出国家级优质项目

天津的土地上将诞生一处国家级环保产业引导中心。北京企业北建工的土壤修复国家级环保产业引导中心项目正式签约天津。该项目计划占地50亩，投资1.5亿元，主要建设国家工程实验室分院以及博士流动站及该公司的华北技术中心、新材料生产基地、国家级高新技术环保产业孵化器等功能板块。

来自北京的大项目还包括落户天津的国家级基因检测中心博奥晶典，签约河北的北京市春立正达医疗器械股份有限公司人工关节、精密医疗器械生产项目等。

“本次签约项目达52个，涉及智能制造、大数据、节能环保、公共服务等领域，计划投资额149.12亿元。”市发改委相关负责人介绍，其中，天津与北京签约项目27个，计划投资额59.84亿元；河北与北京签约项目25个，计划投资额89.28亿元。这些项目的签约为加快构建分工合理、协作有序、上下游联动的产业协同发展格局提供了坚实支撑。

产业落地促北三县转型发展

挨着北京通州不远，燕郊高新区即将迎来一座现代化的电子产业工厂——中电科远燕郊科技产业基地项目。据介绍，该项目计划投资约4亿元，占地面积44.9亩，总建筑面积达到9.1万平方米。

北京一批产业项目正在投向北三县，带动当地产业转型升级。以中电科远项目为例，该项目将依托中国电子产业发展资源优势和当地产业发展阶段特色，重点打造“1+2”产业体系，将基地打造成为燕郊产业转型升级标杆示范、京冀数字科技创意走廊关键节点。项目建成后，预计年销售收入1.5亿元，实现利润5625万元、纳税1973万元，吸纳就业200人。

支持雄安“三校一院”首次亮相

北京市支持雄安新区“三校一院”交钥匙项目作为雄安新区启动区第一批启动建设的公共服务与民生保障项目，首次通过沙盘的方式亮相，更加立体地展示项目布局和设计理念。

“未来雄安新区的老百姓在家门口就能享受到北京优质的医疗和教育资源。”市发改委相关负责人说，“三校一院”项目全部由北京投资，未来建成后以交钥匙的方式移交给河北，但在学校和医院运营管理上，则会委托给北京的北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院运营和提供支持。

相关部门也晒出了协同发展几年来的“成绩单”：比如产业领域，天津滨海-中关村科技园园区成立以来，新增注册企业1270家，注册资金124.57亿元，来自北京的企业达280余家；北京亦庄·永清高新技术产业开发区，累计共签约项目50个，总投资约800亿元；中关村企业在津冀两地设立分支机构累计超过7800家，北京流向津冀技术合同成交额累计达900多亿元。

这位负责人说，未来，京津冀三地协同办将对各平台进行跟踪考核、动态调整，同时对重点平台在宣传推介、政策试点、资金倾斜、招商对接等方面提供支持。为确保本次推介会签约项目落地实施，下一步相关部门将为前来投资的企业提供政策支持和精准服务。

(责编：毕磊、孙红丽)