国产喷气支线客机ARJ21首开国际航线

10月26日下午，我国国产喷气支线客机ARJ21飞机从哈尔滨太平国际机场起飞，历经1小时03分的飞行，平稳降落在俄罗斯符拉迪沃斯托克国际机场。这标志着ARJ21飞机首条国际航线成功开通，我国国产喷气支线客机商业运营实现新跨越。
据介绍，从10月27日起，ARJ21执飞哈尔滨往返符拉迪沃斯托克的航班，每周两班。当前，哈尔滨往返符拉迪沃斯托克的航线主要通过北京、上海、韩国首尔等地中转，开通该条新航线意味着哈尔滨往返符拉迪沃斯托克的旅客多了一个直飞选择，出行变得更加便利，也为两地加强经贸往来、人员交流、友好合作新增了一座便捷的空中桥梁。
作为我国研制的具有自主知识产权的喷气支线客机，ARJ21飞机特别适应我国西部和北部地区机场起降条件和复杂航路越障要求。目前，ARJ21飞机在首家用户成都航空已累计运送旅客超54万人次，通航城市28座，形成以成都为主运营基地，长沙、哈尔滨为过夜基地，通达全国主要城市的航线网络。
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