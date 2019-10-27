原标题：沪东第一路：从工业发祥地转向创新策源地

编者按

在中国工业史上，上海杨树浦是一个不能被遗忘的地方。杨树浦路被称为“沪东第一路”，创造了诸多中国工业史上的“第一”——中国最早的工业化造纸厂、第一座现代化水厂、第一家工业化制糖厂、第一家城市煤气厂……这些工厂在黄浦江岸线由东向西沿岸排开，绵延15.5公里。

至1949年，这里孕育企业近千家，吸引全国各地务工者近10万人，工业总产值达7.2亿元，产值占全国的5%、全上海的20%左右，工业发展闻名大江南北。有了杨树浦的工厂，才有了苏州河的仓库堆栈，有了南京路的繁华，最终形成外滩金融区，有了今天的上海。

在上海市民的心中，杨树浦路上有着大工业时代的青春记忆，沿线工厂多是万人大厂，每天数十万名上下班的壮阔景象，令人震撼。老工人在路上闻着味道，就能知道到了哪里，船厂的铁锈味，肥皂厂的檀香味，水厂的漂白粉味……

作为被联合国教科文组织专家称为的“世界上仅存的工业锈带”，留在杨树浦的，不只是一代代产业工人的青春，还有他们共同的工匠精神。而今新一代的上海人，正在用这样的工匠精神，让百年杨树浦重新焕发勃勃生机。

9月28日，上海杨浦滨江南段大桥以东2.7公里公共空间正式向广大市民开放，加上去年10月开放的杨浦大桥以西的2.8公里岸线，上海“百年工业博览带”已经展现卓越风姿。次日，为期两个月的2019上海城市空间艺术季开幕，又为这里带来了时尚妆容。

在现代工匠们手中，沉睡已久的杨树浦发电厂、杨树浦煤气厂、电站辅机厂、制皂厂、新一棉等工业遗存走出历史尘埃，以崭新风貌重回市民生活。

我看到了几十年前的热火朝天

毗邻江边的杨树浦路，是上海最早的马路之一，1869年工部局从外滩沿黄浦江修一马路至“杨树浦”，名为杨树浦路。

作为上海最重要的传统工业基地之一，这里被称为“中国近代工业文明长廊”。新中国成立后，因路得名的上海杨浦区，在很长一段时间里一直是“上海制造”的重镇。

进入新世纪，随着城市产业结构调整升级，传统工业集聚区渐渐失去优势。岸线绵长、历史久远、资源独特的这片滨江带，犹如一位垂垂暮年的老人，只有杨树浦电厂老烟囱等留存不多的工业遗迹，还在默默见证着她曾经的辉煌。

上海电站辅机厂东厂，前身是上海锅炉厂，如今在滨江仅存一座单层仓库。仓库南立面与西立面墙长满了爬墙虎，充满历史感的砖墙，在葱郁的植物掩映下生机盎然。“当时仓库里因荒废已经长出了很高的杂草，然而置身其中，我的眼前却似乎看到了数十年前车间里热火朝天的生产场面。”杨浦滨江公司总工程师张洪新，还记得第一次走进老仓库的情景，“按照最初方案，我们计划保留墙壁外表面，只需在墙壁内侧加建一面墙加固即可。但真正进入到厂房内，把屋顶掀开，阳光洒进来以后，所有人的看法都变了。”

“建加固墙无法保护内墙面，只能包钢加固，但这样又会破坏外墙原有的爬山虎。”方案改了又改，看似简单的两个墙面保护的背后，是6个月反复讨论验证。“最终采用包钢加固，同时将原有爬山虎修剪成一段一段，重新培育。”就这样，新建钢结构与墙体原有钢结构融为一体，原生的爬墙虎与新培育的爬墙虎共生共存，仓库被取名“共生构架”。

杨浦滨江的改造更新伊始，就明确理念为“功能调整新发展，还江于民全共享”。规划师们采取了有限介入、低冲击开发的设计策略，强调大开放，而不是大开发。通过工业遗存“再利用”，强化场所记忆，增强居民归属感、认同感；通过路径线索“新整合”，营造公众体验，实现社会公共资源的共享；通过原生景观“重修复”，根植生态理念，修复改善城市生态水文环境；通过打造城市更新“催化剂”，带动城市发展，激发城市活力。

“抠细节”——老杨浦的工匠精神在传承

清晨时分，杨浦滨江岸线上的建设团队又开始了新一天的工作。工程师和设计师们日行两万步地穿梭在各厂区之间，工人们细细打磨着每一段修旧如旧的栏杆和水洗石地面……

规划师们建构了“三带、九章、十八节”：三带即工业遗存博览带、三道交织活力带(骑行、慢跑、漫步)和原生景观体验带，体现系统性；九章包括重返港湾船厂游、长桥飞越水厂韵、草滩野趣渔码头、生态之丘化工仓、工业纵览大桥下、管道乐园热力场、极限体验电厂行、时尚集萃十七棉、运河畅游定海桥，体现区域规划特色性；十八节则包括船坞秀场、钢雕公园、编制仓库、工业博览、焊花艺园、创智之帆、舟桥竞渡、浮岛迷宫、芦池杉径、沙滩码头、渔港晚唱、生态栈桥、钢之羽翼、塔吊浮吧、绿丘临眺、深坑攀岩、知识工厂、失重煤仓，体现趣味性、开放性和互动性。

回顾日夜奋战的一幕幕，许多接触过杨浦滨江建设者的人都有一个共同感受，那就是这个团队“倔劲”：为保留一个码头遗迹，让600米公务码头让路；为挑选一棵樱花树，不惜翻山越岭找最合适的那一棵……

在杨浦滨江的建设中，这样“抠细节”的例子随处可见。在建设现场，经常可以看到工人与设计师一起在场地上“堆石头”。 “老厂房改造涉及不少构筑物和地坪的拆除清障，一方面需要大量原材料，一方面又会产生废弃料。”滨江设计师郭怡妦说，为了实现环保再生，设计师们借鉴德国废弃混凝土再利用的思路，结合中国传统的“石笼工法”，将原来采用石材铺装的方案全部改成了“石笼墙”“石笼凳”，而原材料就来源于老厂房被敲开的地坪。

“地坪混凝土块都是工人用镐头机敲出来的，挑选哪些块料适合后期堆砌，如何保留可利用的完整砌块，这就要仰赖于工人们。” 每天与不同的施工团队一起“做实验”也成了郭怡妦的工作日常，双方合作下许多创新工艺得以实现。“让工人参与设计，给予足够的尊重和空间让他们发挥创意，大大增进了工人对滨江的感情。”经历了一个多世纪后，杨浦人的工匠精神依然在这里传承着。

从工业发祥地转向创新策源地

开发以前，规划团队走遍每一幢厂房，梳理出有价值的建筑物、构筑物和绿化，其中规划保护保留的历史建筑就有24处，66幢。如今走在滨江岸线，每一座百年老厂房、每一扇墙面，甚至墙面上恣意生长的爬墙虎，都是设计师们想方设法、克服重重困难“抢救”下来的。

十二棉纺织厂原为大康纱厂，设计人员将“纺织”的概念融入其中，以灌木层构成意趣盎然的迷宫，营造出“绿色编织，水岸迷径”的公共空间，也创造了“历史编织，时光隧道”的意境。

始建于1911年的杨树浦电厂，码头上的塔吊、灰罐、输煤栈道以及水泵深坑被原位保存，建成的“杨树浦驿站”有最酷炫的“清水池艺术加油站”：沿江一组粗重的塔吊，加上瑞士艺术家费里斯·瓦里尼创意，从“工业风”变成了“二次元”。

电站辅机厂前身为创建于1921年的慎昌洋行，如今，厂区就像一个工业建筑博物馆。滨水岸线上一系列高桩码头蜿蜒曲折，原地保留的工业桁架、吊车等依次排布，通过新建连接栈道串联起来……7万平方米历史建筑、数百件的工业遗存，步入其间，人们可以在巨大的厂房门口回望深邃的历史；也能走入曾经的灰仓水池，品味咖啡书香；能够从基于历史的文化创意中，感受到工业发祥地向创新策源地的巨大转变。

“如今，杨浦滨江正规划建设各类高端商务商业载体300余万平方米，让这个中国民族工业发祥地、联合国教科文组织专家口中的‘工业锈带’插上‘国际+创新’的翅膀，展翅高飞。”杨浦滨江投资开发有限公司党委书记、董事长左卫东介绍说。

创业者的新乐园

去年底，杨浦区启动杨树浦路综合性改造工程。改造后的杨树浦路将是一个“露天历史博物馆”。更重要的是，这一区域将成为创新组织、创新平台和创新企业集聚地，成为每年计划吸引5家到10家国际国内一流企业的创新中心。“该区域的定位是‘打造沿江国际创新带’。”左卫东说。

杨浦区也是上海高校集聚之地。为了吸引人才，该区去年还颁出了上海首张双创区域内“中国永久居留权申请外籍人才认证函”。

10所百年高校与676处、800多万平方米的500平方米以上存量工业用房、用地和仓库，在上海这所特大城市的中心城区，这样的资源弥足珍贵。为了吸引创业者扎根杨浦，该区还在上海率先推出双创“小巨人”政策，通过政府承担部分“双创”风险。

如今，杨浦成了让人向往的创业乐园。据该市经信委统计，平均每天有15家新设企业到这里注册，在全市中心城区中位居第一。创智天地、国定东路、长阳创谷、环上理工四大创业创新街区正逐步建成；复旦创新走廊、环同济知识经济圈、财大金融谷、上理工产业园等“一廊、一圈、一谷、一园”建设稳步推进。

从“工业锈带”到“国际创新带”，杨浦尝到了转型的甜头，创新的路越走越宽。杨浦区委书记李跃旗说，“我们有信心把杨浦的精彩故事讲下去，把杨浦的锐意创新进行到底。”

(责编：毕磊、孙红丽)