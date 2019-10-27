原标题：“三农”压舱石作用明显（锐财经）

记者从农业农村部10月25日举行的新闻发布会上获悉，今年以来，农业农村经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，前三季度第一产业增加值4.3万亿元，同比增长2.9%，农村居民人均可支配收入11622元，实际增长6.4%，有力支撑了国民经济和社会发展，“三农”压舱石作用进一步显现。“三农”向好对保供给、稳预期、强信心发挥了重要作用。

粮食产量连续5年1.3万亿斤

农业是国民经济的基础，农业收成好不好，关系到中国人的餐桌和饭碗。

全年粮食生产再获丰收。当前，秋粮收获已接近尾声，预计全年粮食总产量继续保持在1.3万亿斤以上，这是粮食生产连续第五年稳定在1.3万亿斤。种植结构进一步优化，如优质专用小麦比例提升到33%；大豆面积增加1000万亩；棉花继续向新疆等西北内陆优势棉区集中。

生猪生产呈现恢复态势。9月，全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏环比增长0.6%、能繁母猪存栏环比增长3.7%，后备母猪销量继续大幅增长，猪饲料产量和销量都有回升。农业农村部发展规划司司长魏百刚说，年底前生猪产能有望探底回升，明年有望基本恢复到正常水平。

随着乡村振兴的旋律激荡大江南北，农村产业发展提质增效，一二三产业正加快融合。数据显示，前三季度农副食品加工业和食品制造业增加值同比分别增长3%和5.6%。目前累计创建114个国家级现代农业产业园，平均产值达到75亿元。

与此同时，农产品贸易保持稳定，“一带一路”农业合作不断深化。1—8月农产品进出口总额达到10462.4亿元，同比增长5.1%，与“一带一路”沿线国家的农产品贸易增速均高于整体增速。

“总的看，前三季度农业农村经济总体平稳、稳中有进，‘三农’向好对保供给、稳预期、强信心发挥了重要作用。”魏百刚表示。

农民收入跑赢GDP增速

“小镇青年”玩转消费潮流，乡村大妈热衷“拼购”“抢购”。这些来自农村的消费图景正深刻影响着中国的消费版图，也彰显着农村居民收入和消费的向好趋势。

收入增长更快。前三季度农村居民人均可支配收入达到11622元，实际增长6.4%，高于GDP增速0.2个百分点，高于城镇居民收入增速1个百分点。

产业扶贫见效。当前，累计建成各类扶贫产业基地10万个以上，92%的贫困户参与到乡村产业发展，带动贫困农户收入增速继续高于全国农村居民平均水平。

消费贡献更高。前三季度全国乡村消费品零售额达到43150亿元，同比增长9%，高于城镇1个百分点，对全社会消费增长贡献率达到16%。

但不少人也注意到，近两年农村居民可支配收入总体稳定增长，不过增速有所放缓——2018年增速为6.6%，比2017年下降了0.7个百分点；今年前三季度增速为6.4%，比去年同期低0.4个百分点。

对此，魏百刚表示，受经济下行以及其他因素影响，保持农民持续增收难度的确越来越大，将采取多种措施。一是确保丰收又增收，配合有关部门落实好稻谷最低收购价政策，着力抓好农产品产销衔接，让更多优质农产品卖得上好价钱。二是切实保障农民工工资性收入，确保年底前农民工及时足额领到工资。三是增加农民就近就地就业机会。四是推动各项惠农政策落实落地，督促各地按时足额将玉米大豆生产者补贴、生猪良种补贴、非洲猪瘟强制扑杀补助等资金发放到农户手中，让农民分享更多改革红利。

小农户和现代农业加快衔接

以小农户为主的家庭经营是中国农业的基本面。为此，中国多次提出促进小农户和现代农业发展有机衔接，目前进展如何？

农业农村部农村合作经济指导司一级巡视员赵铁桥介绍，围绕扶持农民合作社规范健康发展、健全面向小农户的社会化服务体系展开了积极探索。

农民合作社健康发展——截至今年8月底，依法登记的农民合作社达到220.7万家，成立了联合社1万多家，辐射带动了全国近一半的农户。农民合作社产业涵盖粮棉油、肉蛋奶、果蔬茶等主要产品生产，并且正在由种养业向农产品加工、休闲农业、观光旅游、民间工艺品制作和服务业延伸，其中种养业占70%以上。

“实践证明，农民合作社在服务带动小农户、激活乡村资源要素、引领乡村产业发展、提升农产品质量安全水平、维护农民权益等方面都发挥了重要的作用。”赵铁桥说。

社会化服务体系逐步健全——各地高度重视发展农业生产性服务业，截至2018年底，农业生产托管面积为13.84亿亩次，比去年增加52.7%，农业生产托管服务的服务对象数达到4630.17万个，其中小农户占91%。通过发展农业生产性服务业，一家一户小规模分散农户的粗放型生产经营方式开始向专业化、标准化、规模化、绿色化和集约化生产方式转变。

“我们相信随着国家相关政策支持力度进一步加大，把小农户引入现代农业发展轨道的这条路会越走越顺，越走越宽。”赵铁桥说。

(责编：孙红丽、毕磊)