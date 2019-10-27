原标题：国家统计局：前9月全国规模以上工业企业利润下降2.1%

中新网10月27日电 据国家统计局网站消息，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额45933.5亿元，同比下降2.1%，降幅比1—8月份扩大0.4个百分点。

1—9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额13892.7亿元，同比下降9.6%；股份制企业实现利润总额33721.4亿元，下降1.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额11341.9亿元，下降4.2%；私营企业实现利润总额12631.6亿元，增长5.4%。

1—9月份，采矿业实现利润总额4279.4亿元，同比增长3.1%；制造业实现利润总额37904.2亿元，下降3.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3749.9亿元，增长12.3%。

图片来源：国家统计局网站

1—9月份，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增加，11个行业减少。主要行业利润情况如下：电力、热力生产和供应业利润总额同比增长13.7%，电气机械和器材制造业增长13.5%，专用设备制造业增长12.9%，非金属矿物制品业增长11.8%，有色金属冶炼和压延加工业增长8.1%，石油和天然气开采业增长7.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.6%，农副食品加工业增长3.5%，通用设备制造业增长3.0%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降53.5%，黑色金属冶炼和压延加工业下降41.8%，汽车制造业下降16.6%，化学原料和化学制品制造业下降13.0%，纺织业下降4.3%，煤炭开采和洗选业下降3.2%。

1—9月份，规模以上工业企业实现营业收入77.67万亿元，同比增长4.5%；发生营业成本65.51万亿元，增长4.8%；营业收入利润率为5.91%，同比降低0.41个百分点。

9月末，规模以上工业企业资产总计116.93万亿元，同比增长6.0%；负债合计66.49万亿元，增长5.4%；所有者权益合计50.44万亿元，增长6.8%；资产负债率为56.9%，同比降低0.3个百分点。

9月末，规模以上工业企业应收票据及应收账款17.23万亿元，同比增长4.6%；产成品存货42383.3亿元，增长1.0%。

图片来源：国家统计局网站

1—9月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.34元，同比增加0.24元；每百元营业收入中的费用为8.65元，同比增加0.19元。

9月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为91.4元，同比减少1.5元；人均营业收入为137.8万元，同比增加10.8万元；产成品存货周转天数为17.0天，同比减少0.2天；应收票据及应收账款平均回收期为54.6天，同比增加1.7天。

9月份，规模以上工业企业实现利润总额5755.8亿元，同比下降5.3%，降幅比8月份扩大3.3个百分点。

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(责编：毕磊、孙红丽)