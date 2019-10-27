91科技集团获得新一轮亿级融资

近日，“躬耕八载 不忘初心” 91科技集团八周年庆典在梅兰芳大剧院举办。91科技集团董事长、CEO许泽玮对新一年的发展和规划作了详尽的介绍。他透露，91科技集团获得由华创资本投资的新一轮亿级融资。

91科技集团董事长、CEO许泽玮

许泽玮介绍，这次融资过程是已有五轮融资中最快速、最顺利的。融资前虽然和华创资本只见过三次，但是双方从宏观经济、政策监管、行业发展、未来规划上想法都十分投契，一拍即合。这也标志着91科技集团持续获得了资本市场的肯定与支持。

许泽玮介绍融资未来规划，此次融资后，91科技集团一方面将加速全国业务布局，另一方面将继续苦练“内功”，扩展研发团队，加强大数据、云计算、人工智能等技术积淀，打造以中小微企业金融服务为场景，基于企业级大数据及智能风控的核心竞争力。

对于集团未来业务的发展，许泽玮强调，91科技集团将在金融、文化、红色文旅、众创空间四个方向继续深耕细作。

(责编：毕磊、孙红丽)