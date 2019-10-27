91科技集团获得新一轮亿级融资

近日，“躬耕八载 不忘初心” 91科技集团八周年庆典在梅兰芳大剧院举办。91科技集团董事长、CEO许泽玮对新一年的发展和规划作了详尽的介绍。他透露，91科技集团获得由华创资本投资的新一轮亿级融资。
91科技集团董事长、CEO许泽玮
许泽玮介绍，这次融资过程是已有五轮融资中最快速、最顺利的。融资前虽然和华创资本只见过三次，但是双方从宏观经济、政策监管、行业发展、未来规划上想法都十分投契，一拍即合。这也标志着91科技集团持续获得了资本市场的肯定与支持。
许泽玮介绍融资未来规划，此次融资后，91科技集团一方面将加速全国业务布局，另一方面将继续苦练“内功”，扩展研发团队，加强大数据、云计算、人工智能等技术积淀，打造以中小微企业金融服务为场景，基于企业级大数据及智能风控的核心竞争力。
对于集团未来业务的发展，许泽玮强调，91科技集团将在金融、文化、红色文旅、众创空间四个方向继续深耕细作。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】