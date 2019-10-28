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前三季度农业农村经济稳中有进

2019年10月28日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京10月27日电  （记者郁静娴）记者从农业农村部近日举行的新闻发布会获悉：今年以来，农业农村经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势。前三季度第一产业增加值4.3万亿元，同比增长2.9%，农村居民人均可支配收入11622元，实际增长6.4%，有力支撑了国民经济和社会发展，“三农”压舱石作用进一步显现。

　　全年粮食生产再获丰收，种植结构进一步优化。秋粮收获已接近尾声，预计全年粮食实现增产，总产量继续保持在1.3万亿斤以上。

　　看结构，优质专用小麦比例达到33%，比上年提高3个百分点；大豆、油菜籽、花生等油料作物面积增加，其中大豆面积增加1000万亩；棉花继续向新疆等西北内陆优势棉区集中，糖料生产保持稳定。

　　农村一二三产业融合加快，乡村产业发展提质增效。前三季度农副食品加工业和食品制造业增加值同比分别增长3%和5.6%。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月28日 02 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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