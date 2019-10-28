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前三季度服务外包稳中有进

本报记者  王俊岭

2019年10月28日05:17  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　日前，商务部服贸司负责人介绍了2019年1—9月中国服务外包发展情况。据介绍，今年以来，面对复杂严峻的国际形势，商务部认真贯彻落实党中央、国务院稳外贸稳就业工作部署，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，着力推动服务外包产业转型升级发展，千方百计扩大服务出口，缩小服务贸易逆差，服务外包保持了稳中有进的发展势头。

　　具体来看，今年前三季度服务外包发展呈现以下特点：

　　一是规模持续较快发展。据商务部业务统计，2019年1—9月中国企业签订服务外包合同额8864亿元人民币（币种下同），执行额5953.2亿元，分别增长4.4%和12%。其中承接离岸服务外包合同额5380.4亿元，执行额3612.3亿元，分别增长11%和11.2%，成为服务贸易减逆差的重要手段。

　　二是结构进一步优化。管理咨询服务、测试服务、互联网营销推广服务、信息技术解决方案服务、电子商务平台服务、检验检测服务等新兴生产性服务外包业务快速增长，1—9月离岸执行额分别为12.8亿元、130亿元、19.5亿元、20.5亿元、42.7亿元和48.1亿元，分别增长70.1%、63.2%、59.3%、49.2%、49.7%和26.3%。新一代信息技术开发应用服务快速发展，1—9月离岸云计算服务同比增长195%。

　　三是重点市场较快增长。1—9月，承接美国、中国香港、欧盟离岸服务外包执行额分别为759.8亿元、615.7亿元和594.1亿元，同比分别增长8%、13.8%和17.7%。美国、中国香港和欧盟继续保持前三大离岸服务外包市场的地位。1—9月，承接“一带一路”沿线国家服务外包执行额652.8亿元，同比增长8%，其中承接俄罗斯服务外包执行额35亿元，同比增长56%。

　　四是区域和企业集中度明显。1—9月，北京、上海等31个示范城市承接离岸服务外包执行额3123亿元，同比增长7%，占全国比重达到86.5%。长三角地区（上海、江苏、浙江、安徽）承接离岸服务外包执行额1948.9亿元，占全国比重超过50%。1—9月，全国承接离岸服务外包执行额超过10亿元的企业共有37家，合计执行金额735.4亿元，占全国的20.4%。

　　五是吸纳大学生人才就业作用突出。1—9月，全国新增服务外包从业人员44.9万，累计吸纳从业人员1113.8万，其中大学以上学历718.1万，占64.5%。据测算，大学生在服务外包企业工作2至3年后约有1/4转向互联网、大数据和人工智能领域，为中国加快步入数字经济强国提供了人才支撑。

　　该负责人表示，下一步，商务部将坚决做好“六稳”工作，顺应新一轮科技革命和产业变革的大趋势，加大政策支持力度，推动服务外包产业向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级，全面提升“中国服务”品牌影响力和国际竞争力。

(责编：白宇、岳弘彬)
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