原标题：为什么说中美阶段性协议再近一步，读懂周末的这些关键信息

刚刚过去的周末，是谈谈打打一年多以来的一个平常的周末，也是磋商进入关键阶段的一个不寻常的周末，当前，正值高度敏感复杂，人们对一丝一毫的风吹草动都十分在意。想得很深，也想得很多。

北京时间10月26日上午，新华社正式发出消息《中美经贸高级别磋商双方牵头人通话》。

10月25日晚，中美双方经贸牵头人进行了新一轮磋商之后的首次通话。双方同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方确认就美方进口中国自产熟制禽肉、鲶鱼产品监管体系等效以及中方解除美国禽肉对华出口禁令、应用肉类产品公共卫生信息系统等达成共识。双方牵头人将于近期再次通话，在此期间工作层将持续抓紧磋商。

澎湃新闻注意到，以上消息也是美国贸易代表办公室于美东时间25日先发出声明。

中美双方的公开表态，无论是从时间还是内容来看，延续了一段时间以来的协调性，这表明目前磋商进展顺利。

总台国际锐评27日发文《保持相向而行 朝着达成协议继续迈进》，文章说，中美经贸高级别磋商双方牵头人25日通话，同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。这是对两周前新一轮中美经贸高级别磋商成果的具体落实，表明双方朝着签署阶段性协议的目标继续迈进一步，回应了市场期盼。

两周前，新一轮中美经贸高级别磋商在诸多领域取得实质性进展，为签署阶段性协议奠定重要基础。两周来，双方经贸工作团队保持密切沟通和磋商，按照上轮高级别磋商达成的共识加紧工作。此次牵头人通话传递的信息，表明双方工作层马不停蹄、相向而行的磋商已取得成效。

知名微信公号陶然笔记发文《锁定磋商成果 中美向阶段性协议再近一步》则对一些磋商最新的关键信息进行了详细解读。

首先，双方在如何对待各自核心关切上正形成共识。

首次出现“双方同意妥善解决各自核心关切”的表述，说明中美在照顾彼此核心关切上的立场逐渐趋同。其中,还有具体阐述——“双方确认就美方进口中国自产熟制禽肉、鲶鱼产品监管体系等效以及中方解除美国禽肉对华出口禁令、应用肉类产品公共卫生信息系统等达成共识。”

而从文本角度来观察，则要看到这句表述体现出比较明显的平衡性，照顾到了双方的核心关切。

“双方同意妥善解决各自核心关切”的表述在此得以印证。

这句措辞反映了非常关键的变化。

其次，中美正逐渐锁定磋商成果，一步步向阶段性协议靠近。

消息里还有一句话，同样也是首次出现——“确认部分文本的技术性磋商基本完成”，这也意味着中美正在锁定此前磋商达成的共识成果。

根据以往的经验和惯例，随着谈判文本的技术性磋商完成，谈判将进入文本翻译，法律审核的阶段，这意味着双方向阶段性协议再靠近一步。

此外，双方接下来的磋商仍将保持快节奏。

中美均对外表示，双方牵头人很快再次通话，工作层也将继续抓紧磋商。

这表明，如果能保持目前积极进展态势，中美双方的磋商将继续快节奏推进。

文章最后说，中美谈到这个阶段，在平等和相互尊重的基础上，达成阶段性协议的可能在一点点增加，这很不容易。

眼下尤其需要双方保持理性冷静，相向而行，在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切，努力创造良好环境，实现双方共同目标。

知名微信公号甜甜余味27日发文《彭斯演讲之后，美国各方都是啥反应？》从另外一个侧面分析说明：当前推进中美经贸磋商达成第一阶段协议在美国政界已成共识，从美国官方到主流媒体都在配合和促成这一前景，从行动来看就是淡化对华负面信息、扩大有利于积极氛围的声音。

文章从西方主流媒体尤其是美国主流媒体的反应，特朗普的回应，美国驻华大使馆的摘录三个方面进行了解读。

文章说，事实是多面的棱镜，每个人都不可能穷尽真相——这时候，选择哪个面、从什么角度、做怎样的解读，表达出的真实往往超过语言本身。

就在各方面都有意无意淡化彭斯演讲中的负面影响之际，中美经贸高级别磋商双方牵头人通话的消息得到中外媒体一致的高度关注。

毕竟，合则两利，斗则俱伤，与敌对和对抗相比，显然是相向而行更符合大势、更合乎人心。

知名微信公号玉渊谭天27日晚发文《最近，美方频频表态耐人寻味！》，文章也分析认为，美国政府不断透露中美经贸磋商进展顺利，一些鹰派人物也“破天荒”释放出积极信号。期待中美经贸磋商达成第一阶段协议，现在已经成为白宫的主流声音，恐怕他们也意识到：贸易战是很难打下去了，加税对双方都没有好处，也无法用加税达到目的，反而会对美国经济和产业带来不可逆的伤害。

《华盛顿邮报》一篇名为《随着肯塔基州工厂的关闭，钢铁工人看到了特朗普干预的局限性》的报道称：美国钢铁业陷入困境。特朗普的关税政策只有短期效果，钢铁库存和价格在崩溃，工人被解雇。这一切的罪魁祸首，是贸易战导致的需求不足加剧。

而南卡罗来纳州当地媒体《信使邮报》的文章《在与中国的贸易战中，波音削减了其北查尔斯顿工厂的787产量》称：更多证据表明，特朗普与中国的贸易战对南卡罗来纳州是一场灾难。必须找到解决贸易争端和支持美国工人的更好方法。

事实证明，中美两个国家之间的合作，符合历史大趋势。

文章最后说，中美之间，关键是要以包容的心态尊重对方的发展权利，欣赏对方的发展成就，找到一条两个社会制度、文化背景不同的大国在这个星球上长期和平相处、合作共赢之道。

这个世界永远属于张开怀抱的人，而不是紧握拳头的人。(澎湃新闻记者 方晓)

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