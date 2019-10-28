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南京市玄武区进京招商

2019年10月28日19:14  来源：中青在线
 
原标题：南京市玄武区进京招商

　　10月23日，2019年南京市玄武区总部经济招商会在北京举办。部分世界500强、中国服务业企业500强、知名地产企业、“独角兽”企业、投资机构等百余家优质企业与会。

　　南京市玄武区区委书记李世峰表示，今年以来，玄武区全力建设“一区五园”创新经济带，通过加强土地高效运作，挖掘增量土地、盘活存量土地，释放出一批优质稀缺地块。优质地块招引总部企业，总部企业带动跨越发展，玄武区将进一步“真抓实干拓空间、真金白银抓扶持、真情实意优服务”，为企业落地提供广阔空间、政策红利和专属保障，双方携手共创高质量发展的新篇章。

　　今年，南京市以“招商突破年”为契机，实施目标企业储备、总部企业招引、总部载体建设、总部人才集聚、环境优化提升和重点任务保障等工程，引进境内外总部企业入驻。

　　南京市委市政府重点支持玄武建设“一区五园”创新经济带，目前总体运行态势良好、推进有力，一批实力强、品牌响、影响大的重点项目已成功落地。

　　会上，南京市规划和自然资源局相关负责人从认知南京和展望南京两方面，对南京市整体城市概况、特征及未来发展目标做了详细介绍。

　　玄武区相关负责人对“一区五园”创新经济带建设、优质营商环境和招商引资政策做了介绍，并重点推介了位于徐庄高新区、铁北红山新城、珠江路城市“硅巷”等创新经济带的9大总部经济载体。

　　此次推介的总部经济载体，用地面积近80公顷，区位条件良好、周边交通便捷、配套设施完备，能够满足入驻企业的发展需要。

　　参会企业表示，下一步将组团赴玄武进行实地考察、洽谈对接，争取早日到玄武投资兴业，助力南京及玄武的高质量发展。

(责编：冯粒、曹昆)
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