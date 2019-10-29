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美丽，是乡村振兴的一部分（微经济）

徐元锋

2019年10月29日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　从普通村到“网红村”，云南那洛村的成功路子离不开美丽经济。乡村美就有吸引力，就是生产力

　　

　　三角梅摇曳房前，枇杷果挂满屋后，铁皮石斛爬上树梢，院子里花木扶疏……

　　秋日里，记者走进云南省临沧市双江那洛村，到处赏心悦目。“那洛是乡村振兴的试点，又是瓜果飘香的‘网红村’”，那洛人说起这些，很是自豪。

　　而此前，这个318人的傣族村落，村容村貌并没有这般美丽：村里道路逼仄、院墙高耸、畜禽乱跑……这样一个村，乡村振兴从何抓起？

　　转机来自今年春节。临沧市发起了“万名干部回乡规划”，要求干部进村入寨引导做好村组规划，同时摸清人、物、项目等“振兴家底”。那洛村随之成立乡村振兴理事会。大家反复商量：那洛离县城6公里，区位优基础好，光靠甘蔗瓜果还不够，做“美丽经济”才有前途——发动村民拆院墙，把牲畜圈棚挪出家里，拓宽村内道路……那洛村从此变成了花果园。同时与公司合作，村民流转土地打造三角梅基地。

　　花香引客来，今年的泼水节，那洛村“红”了，游客慕名而来。从普通村到“网红村”，那洛村成功的路子，被当地总结为——乡村振兴从美化开始，这条思路也给记者以启发。

　　过去的那洛，养牲畜种甘蔗是主要收入来源；如今的那洛，美丽经济开新局，转型升级再发展——开陶艺馆，让游客体验傣族制陶工艺；田里种的、圈里养的不卖了，成为新建农家乐的盘中餐；还有公司看上了村里的56棵大榕树，正过来洽谈，要依托榕树搞民宿。这让那洛人体会到：乡村美就有吸引力，就是生产力！

　　在云南，民族众多生态良好，无数特色村寨像珍珠一样隐藏深闺，乡村振兴，大有潜力。

　　当前，云南正把环境整治作为乡村振兴的发力点。未来，随着美丽经济的持续推进，农业日益生态化，生态日益景观化，一大批“鲜花盛开的村庄”有望精彩亮相。

　　当然，乡村振兴并非一套模具一个样子：有的乡村经济强，有的乡村环境优，有的乡村文化味浓。根据当地特色和基础，多开展试点，百花齐放，才能建好留得住乡愁的美丽家园。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月29日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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