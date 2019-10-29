原标题：天然气冬季保供战提速冲刺

随着今年采暖季渐近，天然气冬季保供战全面提速冲刺。中石油、中石化、中海油多方增气备战，一大批储气库、互联互通工程陆续完工。业内人士判断，今冬天然气供应比较充足，需求较前两年有一定下滑，但供需或仍处于紧平衡状态。近期国内气价开启联动上涨，预计今冬LNG（液化天然气）市场价格会高于去年。

“三桶油”多方增气备战

据《经济参考报》记者了解，按照国家天然气产供储销体系建设的部署，今年以来，中石油、中石化、中海油进一步提升国内油气勘探开发力度，尤其是9月以来，安排上游主力气田稳产上产，充分释放产能。

国家统计局数据显示，今年前三季度，我国生产天然气1277亿立方米，同比增长9.5%，其中，9月我国生产天然气135亿立方米，同比增长10.6%，增速比上月加快4个百分点。

与此同时，“三桶油”还从海外寻求资源。前三季度，我国进口天然气7122万吨，同比增长10%。

“在今年夏季现货LNG价格较低的时候，我们就采购了大量资源，6月-9月接收站几乎是满负荷运转，目前基本上是三天一艘船的节奏。”中石化天津LNG接收站相关负责人黄华指着码头停靠的LNG船告诉《经济参考报》记者。

据介绍，截至10月28日，作为中石化在华北地区最大的气源，天津LNG接收站共接卸LNG船119艘，一期工程外输天然气能力2400万立方米/天。为了今冬保供，年初启动了二期扩建工程，第一阶段气化外输扩能工程计划在今年12月建成投产，届时将达到最高4500万立方米/天的外输能力。

《经济参考报》记者从中石化获悉，其重点加大京津冀周边等北方7省市今冬明春天然气供应量，筹措资源88.1亿立方米，与去年同期相比增加11.8亿立方米，增幅15%。

作为国内最大的LNG进口商，中海油也是“早规划、早筹备、早交易”，已签署2000多万吨长协资源，并配置了一批中短期资源合同。与此同时，继续在天津LNG接收站租赁浮式LNG储存再气化装置，可增加气化能力1400万立方米/日。

据悉，今冬明春采暖季，中海油计划供应天然气约245亿立方米，同比增加15亿立方米，目前已提前完成国家要求的采暖季所有供气合同的签署。

中石油也表示，面对即将到来的冬天，一方面密切跟踪中亚天然气资源的供应能力，按最大能力安排中缅天然气管道运行，入冬前将现货LNG资源采购到位；另一方面还将确保12月中俄东线正常供气，明年可接收50亿立方米来自俄罗斯的天然气。

今年供需或维持“紧平衡”

在供应大幅增加的同时，油气领域资深专家刘满平判断，如果今年冬天平均气温较前两年没有明显降低，我国天然气需求较前两年将有一定的下滑。

10月16日生态环境部对外发布的《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》明确，今年冬季取暖不搞“一刀切”，因地制宜，合理确定改造技术路线。坚持宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，积极推广太阳能光热利用和集中式生物质利用；推进“煤改气”时要坚持“以气定改”，合同签订不到位、基础设施建设不到位、安全保障不到位的情况下，不新增“煤改气”户数。

卓创资讯分析师陈昭娟在接受《经济参考报》记者采访时表示，综合考虑各种因素，预计今年天然气需求增速会在10%以上。

而据国家发改委运行快报统计，2018年我国天然气表观消费量2803亿立方米，同比增长18.1%。

陈昭娟指出，虽然看起来我国今年天然气供应比较充裕，但预计冬天也会存在30亿-40亿立方米的供应缺口，不过此缺口处于可控范围内，是可以接受的。总体来看，我国今年供需形势仍然会是“紧平衡”，而且未来几年我国都会保持这种形势。

刘满平初步预计全年国内天然气供给量会超过3200亿立方米，“如果不发生持续时间比较长的大范围低温天气，今年的市场供应情况不会很差。由于冬天不确定性因素较多，今年保供仍不能掉以轻心，要扎实做好保供的一切准备工作。”

中石化也预计，今冬明春国内天然气市场供应整体平稳，但不排除在寒潮等极端条件下局部地区可能出现的供应紧张局面。

国内气价开启联动上涨

从去年6月以来，国际天然气价格一直处于下滑走势，最低价跌至4.18美元／百万英热，而国庆节后由于天气转冷、运费有所上浮等方面因素，价格开启连涨模式。

卓创资讯提供的数据显示，10月8日全国LNG均价为3205.29元/吨，到了10月16日，上涨到了3773.53元/吨，涨幅达到18%。之后一周内虽有所回调，但仍在3700元/吨左右。

湖南、西宁、南京等地发改委最近纷纷宣布调整非居民用天然气销售价格，其中，长沙、株洲等9市采暖季非居民用天然气销售价格最高联动上调0.36元/立方米。

对于后市，卓创认为，今年LNG市场形势要比去年好，价格也会较去年有所上调，或在5000元/吨以上。据了解，去年市场均价水平大约在4600元/吨。

2017年华北地区天然气的供应紧张推高了LNG市场价格，从2016年同期的每吨3000多元一路上升至每吨超过9000元。受此影响，2018年天然气保供工作十分充足，4月份就开始相关工作，LNG淡季不淡、旺季不旺。

“今年前三季度供应相对充裕，未出现储气库注气造成的限气现象，10月管道气价格降至1.48元／立方米，这也是为什么LNG市场价格普遍趋低的原因，我们对今年冬季的需求持相对乐观的态度，今年消费增速将会在10%以上，同时考虑到2018年冬季的特殊形势，预计今冬LNG市场价格会比2018年高一些。” 陈昭娟称。（记者 王璐 实习生 俞卜丹）

(责编：庄红韬、杨曦)