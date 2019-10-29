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拓展“银发经济”新空间（新论）

苏如春

2019年10月29日08:14  来源：人民网－人民日报
 

前不久，全国老龄工作委员会办公室、中国老龄协会发布《奋进中的中国老龄事业》，分析了当前我国老龄化的形势，并指出我国养老产业市场潜在规模不断扩大，老龄群体的需求正在催生新的经济形态。如何把握老龄化社会的新机遇，拓展“银发经济”的新空间，引发社会关注。

我国是世界上人口老龄化程度比较高的国家之一，老年人口数量最多，老龄化速度最快，应对人口老龄化任务最重。习近平总书记高度重视老龄化问题，并着重强调：“坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇”。这段话充满辩证思维，为我们应对老龄化提供了方法论启示。也就是说，压力蕴蓄动力，克服了“危”就是“机”。我们既要看到挑战，更要把握机遇，努力激发老龄化带来的活力，通过发展壮大养老产业和“银发经济”，既解决养老问题，又为经济高质量发展注入动力。

随着我国养老产业市场规模的不断扩大，我国养老产业已进入投资窗口期。数据显示，2017年，养老市场规模已达5.6万亿元。预计到2050年，我国老年市场规模将达48.52万亿元，养老产业规模将达21.95万亿元，老年人消费市场将达60万亿元。与之相关联的居家养老、社区养老、机构养老、医养结合等养老服务体系建设也将同步快速发展，释放巨大的市场容量。大数据、人工智能等数字技术与养老产业可以深度融合，催生“智慧养老”“信息化养老”等新模式、“机器人+养老”“新零售+养老”等新服务，将为养老产业注入新动力。

随着生活观念的转变和生活水平的提高，老年人的消费结构和消费需求发生显著改变，呈现品质化、多元化、个性化、便利化趋势，逐渐从生存型走向享受型。国庆黄金周前三天数据显示，老年群体“健康时尚两不误”，做全面体检、口腔护理、医美手术的老年人口数量，相比去年增长近两倍。同时，随着智能手机和移动支付的普及，老年群体逐渐成为数字化消费的生力军，用手机消费成为不少老年人的生活方式。老年人不仅在“爱美”“健康”上愿意花钱，在外卖、网购、旅游、娱乐、美食等方面的消费也毫不示弱，表现出强大的消费潜力，为“银发经济”的发展打开了想象空间。

当然，面对“银发经济”的新机遇，需要我们从现在开始未雨绸缪、顺势而为，用深化改革来把握宝贵机会。应该看到，养老产业既是一个资金密集型产业，需要在房地产、医疗、养老服务人员等各方面进行投资，也是一个收益周期较长的产业，需要经过较长时间才能逐步收回成本、实现盈利。正因此，发展壮大养老产业和“银发经济”，需要根据养老产业的特点，提供针对性的政策支持，最大限度激发参与热情、释放市场活力，形成政府和市场、企业良性互动的合力。

养老产业是承载美好的事业，既可以实现经济价值，也可以体现“与天下儿女共同敬老”的价值关怀。坚持在发展中解决问题，在解决问题中谋求发展，我们就一定能拓展养老产业和“银发经济”的新空间。

（作者为中国经济社会理事会理事）

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 05 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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