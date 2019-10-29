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中央和地方精准施策

就业利好政策全面发力（链接）

本报记者  李心萍

2019年10月29日08:15  来源：人民网－人民日报
 

就业是民生之本、财富之源。前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。其中，25—59岁人口调查失业率为4.6%，低于全国城镇调查失业率0.6个百分点。

“就业领域的稳步发展，离不开就业优先政策的全面发力，离不开中央层面和地方政府的精准施策和努力。”中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣说。

今年以来，各类就业利好政策频频出台，为稳就业“保驾护航”：

稳岗位

聚焦稳岗位，减税降费帮助企业卸下更多“担子”：从4月1日起，增值税税率下调，加速释放减税效应；从5月1日起，社保费率降至16%，再为民营、小微企业等用人单位减负，让其“轻装前行”；从去年至今，援企稳岗补贴持续发放，与企业共渡难关。1—9月，全国共有75万户企业享受到稳岗返还275亿元，惠及职工3993万人……

“企业负担轻了，吸纳就业的意愿大大加强。”北京大学光华管理学院应用经济学系教授陈玉宇表示，减税降费政策的出台实施，有利于推动劳动力市场走上更加完善、更加可持续发展的道路。“今年以来我国实施更大规模的减税降费政策，全年减税降费将达到约2万亿元。在这些政策的作用下，我国劳动力市场预期持续得到改善，有效维持岗位存量稳定。”中国人民大学教授易定红说。

拓空间

聚焦增岗位，“放管服”改革释放改革红利，拓展就业新空间。从1月1日起，新个税法实施，小微企业迎普惠性减税，促进就业的同时，创业创新成本进一步降低。“‘放管服’改革的持续推进、营商环境的持续优化，再配合大规模减税降费政策措施，为‘双创’提供良好的成长空间，为年轻人打开了广阔就业空间，带动就业倍增效应明显。”易定红说。

强培训

聚焦调结构，真金白银助力职业技能培训，破解结构性就业矛盾。

4月30日，确定使用1000亿元失业保险基金结余实施职业技能提升行动的措施，设立专项账户，统筹用于职业技能提升行动；4月30日，讨论通过高职院校扩招100万人实施方案，3年内大规模开展职业技能培训5000万人次以上；1—9月，累计有81万人次领取了职业提升技能补贴12.9亿元。“大力开展职业技能提升行动，有利于缓解就业结构性矛盾、预防失业、促进经济社会持续健康发展。”中国社会科学院副院长蔡昉说。

此外，我国还提升全方位公共就业服务水平，组织开展各类公共就业服务活动，提升劳动力市场的匹配效率，有效降低摩擦性失业。

尤其是针对高校毕业生这一重点群体，密集的就业招聘活动已经启动，10月21日至11月21日举行金秋招聘月活动，11月下旬至12月推出高校毕业生就业服务周、中央企业面向西藏青海新疆高校毕业生专场招聘等各项活动。

人社部就业促进司司长张莹表示，综合各方面的情况看，四季度，我国就业形势将继续保持总体平稳。

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 12 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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