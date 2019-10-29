粤桂黔滇高铁经济带助力区域协调发展

原标题：粤桂黔滇高铁经济带 助力区域协调发展

“粤桂黔滇山水相连，人文相亲，经济相融，肩负着推进高铁经济带经济共融、协调共享、开放共生的责任使命。”贵州省副省长魏国楠近日在出席第五届粤桂黔滇高铁经济带合作联席会议时说。

以“推进全域旅游合作，打造最美高铁经济带”为主题的第五届粤桂黔滇高铁经济带合作联席会议，日前在广西桂林市落幕。本届会议由粤桂黔三省（区）扩展到粤桂黔滇四省（区），区域面积达41.64万平方公里、涵盖人口1.02亿。

粤桂黔滇四省（区）拥有多样的生态环境、美丽的自然风光、多彩的民族风情，旅游资源丰富：广东的丹霞风貌，贵州的山川瀑布，“甲天下”的桂林山水，“彩云之南”云南的滇池苗寨……

“四省（区）旅游资源丰富，品质很高。”广西壮族自治区党委常委、自治区常务副主席秦如培说，2019年四省（区）有9县（市、区）上榜全国首批国家全域旅游示范区，其中5个位于粤桂黔滇高铁沿线。

“粤桂黔滇在自然风光等方面具有很强互补性，通过高铁连接，将不断催生出新的旅游市场和消费需求。”云南省副省长王显刚说，粤桂黔滇高铁经济带将珠三角、北部湾、黔中、滇中联动起来，对区域协调发展起到重大推动作用。

2018年以来，高铁经济带沿线市（州）在工业、高新技术、基础设施、旅游文化等方面的合作超过160个，投资总额达2500亿元。高铁经济带沿线市（州）经济社会发展水平持续提升，合作发展取得丰硕成果。

文旅合作蓬勃发展。近年来，通过举办粤桂黔三省（区）旅游资源推介会、中国高铁经济带旅游博览会等，三省（区）旅游市场火热，游客数量逐年攀升。

“2018年桂林市全年累计接待游客人数和旅游消费分别同比增长32.6%、43.2%，其中很大一部分增量就来自粤黔滇三省。”秦如培说，要充分发挥粤桂黔滇高铁经济带旅游资源丰富、旅游产品独特的优势，不断深化粤桂黔滇互为旅游客源地和旅游目的地合作。

经贸往来愈发频繁。2018年，粤桂黔三地企业以技术入股和投资的形式，在贺州、罗定等地开展种养殖及食品加工合作，投资近2亿元。广东股权交易中心金融高新区分公司与广西北部湾股权交易所、贵州股权金融资产交易中心联动合作。

广东省副省长张虎表示，2018年广东企业积极投资广西、贵州、云南的基础设施、工业制造、电子等产业。四省（区）要充分利用高铁经济带建设红利，共同推动经济发展，为区域合作发展做出探索和典型示范。

“四省（区）要不断加强交通基础设施的互联互通，共同加快推进高速铁路建设，完善公共交通运营。”魏国楠表示，高铁经济带省（区）通过构建互联互通的综合交通运输体系，推动人流、物流、资金流、信息流自由流动，为高铁经济带的合作发展提供强有力的基础设施支撑。

联席会议审议并通过《粤桂黔滇高铁经济带合作联席会议章程（草案）》和《粤桂黔滇高铁经济带全域旅游合作共同行动倡议（草案）》，为四省（区）增进旅游发展新动能、构建旅游合作新格局提供指导。

与会城市签订《粤桂黔滇高铁经济带全域旅游合作框架协议》，致力于跨区域整合资源要素，共同打造区域品牌和精品路线，联合搭建旅游宣传营销平台等。同时各地还推出一系列惠民政策，建立城市间游客凭身份证进入景区享受门票优惠机制，不断推进粤桂黔滇高铁经济带旅游线路的建设。

如今，高铁经济带建设迎来了粤港澳大湾区建设、西部陆海新通道建设、深化泛珠合作等重大发展机遇。粤桂黔滇高铁经济带建设将借助这一契机，充分利用泛珠区域及粤港澳大湾区人才、资金、技术及市场资源，发挥独特的区位优势，努力打造成为大湾区辐射中南、西南地区的重要的衔接节点。

四省（区）将致力于做好旅游发展的顶层设计，建立全域旅游合作联盟，联手搭建旅游区域合作平台，共同开发“高铁+全域旅游”新业态、新模式。

“希望四省（区）携手打造具有世界级水平的集山水风光、红色旅游、民族风情、生态康养、历史文化等为一体的最美粤桂黔滇高铁黄金经济带。”秦如培说。（记者 黄庆刚）

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