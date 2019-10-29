组图：走进第二届进博会参展企业

原标题：走进第二届进博会参展企业

10月28日，都乐（上海）水果蔬菜贸易有限公司工作人员在加工配送中心内对水果进行检测、分拣和包装。

第二届中国国际进口博览会开幕在即。记者走进“进博会”参展企业——都乐（上海）水果蔬菜贸易有限公司位于上海的加工配送中心，记录其进博会前的繁忙景象。

新华社记者丁汀摄

(责编：张桂贵、杨曦)