2019年第三季度改革热度指数发布 三大城市群整体改革热度高

中国经济体制改革研究会近日发布《2019年第三季度改革热度第三方评估报告》。报告显示，2019年第三季度改革热度指数为67.86，比上季度下降1.96，连续两个季度呈现下降趋势。与去年同期相比，也有所下降。但长三角、粤港澳、京津冀三大城市群整体改革热度高于全国平均水平。

根据报告，从六大领域来看，经济领域改革热度值保持高位，生态领域位居第二，党建领域排名第三，文化领域改革热度值首次超过社会领域，排名第四，社会领域、政治领域分列第五、第六。与二季度相比，文化领域保持不变，其他领域均有所下降。

从四大区域来看，东部和中部地区继续保持第一、第二，东北地区从上季度开始落后西部地区的情况没有发生改变，而且差距呈扩大趋势。

从维度来看，参与度、反响度有所下降，获得感提升明显。从连续几个季度评估结果来看，获得感上升，说明各项改革政策符合群众预期，能够满足群众改革诉求，群众的满意度提升。

三大城市群整体改革热度高于全国平均水平。其中，长三角城市群高于粤港澳大湾区（不含港澳）和京津冀地区。

从31个省市区来看，京、沪、渝、津四个直辖市和东部沿海的江苏、浙江位居前列，中部地区河南、安徽和西部地区陕西进入全国前10。与二季度相比，河北省、江西省、宁夏回族自治区进入前15名，广东省、四川省、内蒙古自治区则跌出前15名。（记者余蕊）

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