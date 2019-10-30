湛江至北海成品油管道建成投用

本报南宁10月29日电 （记者庞革平）28日8时18分，随着广西北海输油站主输泵的启动，由中国石化销售华南分公司负责建设的广东湛江至广西北海成品油管道开始水联运，标志着该段管道提前66天全面建成投用。这条能源生命线的投运，将实现我国大西南成品油管道“五油源、双环网”高效运行，大力提升南部沿海向内陆腹地能源输送能力，实现广东、广西沿海成品油管道的全面互联互通，为我国华南和大西南地区经济社会发展提供强大的能源保障。

湛江至北海成品油管道年输送能力800万吨，设计压力9.5兆帕，全长238公里。作为中科炼化一体化配套成品油管道，该项目是保障国家能源安全的“国家中长期油气管网规划”干线项目，同时是广东省、广西壮族自治区重点建设项目。

《 人民日报 》（ 2019年10月30日 10 版）

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