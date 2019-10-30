全国供销系统消费扶贫成效显著

本报电 去年以来，全国供销合作社系统发挥自身独特优势，积极参与脱贫攻坚，大力开展消费扶贫、电商扶贫等，助力贫困地区商贸流通体系建设。
全国供销合作总社党组书记、理事会副主任王侠在日前召开的供销合作社服务乡村振兴暨综合改革专项试点总结交流会上指出，供销合作社系统主动融入乡村振兴战略，实现良好开局——推进产业融合发展，助力乡村产业兴旺；主动参与农村人居环境整治，促进美丽乡村建设；发挥合作经济组织作用，积极参与乡村治理；发挥自身独特优势，积极参与脱贫攻坚。
供销合作总社认真做好安徽潜山和江西寻乌、安远等3个总社定点扶贫和对口支援县的扶贫工作，3个县2018年全部脱贫摘帽。各地供销合作社主动融入脱贫攻坚，开展产业扶贫、消费扶贫、电商扶贫等，搭建贫困地区农产品产销对接平台，多渠道带动贫困户脱贫增收。甘肃省社组织开展“零利润”化肥供应试点，为9个深度贫困县建档立卡贫困户人均供应1袋“零利润”价格化肥，累计供应“零利润”化肥9000多吨，让利260多万元，惠及22万建档立卡贫困人口。
（齐志明）
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