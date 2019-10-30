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联通内外、贯通城乡、对接产销，商务扶贫打出组合拳

网销土特产 扶贫见奇效（消费万花筒）

本报记者  王  珂

2019年10月30日05:24  来源：人民网－人民日报
 

　　“砀山梨皮薄汁多，价格实惠，我一下子买了两箱。”北京海淀区居民王萍说，秋冬换季时容易口干上火，通过电商平台购买的砀山梨，很适合她的口味。

　　以前，在砀山梨主产地安徽省砀山县，砀山梨的经济效益没能有效发挥。如今，得益于电商扶贫政策，砀山梨插上了互联网的“翅膀”，让更多贫困户看到增收致富的希望。

　　2015年，砀山入选商务部和财政部公布的第二批电子商务进农村综合示范县，获得中央财政资金的支持。短短3年时间，砀山县带动了10万多人从事电商、物流等工作。如今，砀山梨销路越来越好。

　　电商扶贫、家政扶贫、对外劳务扶贫、产业扶贫、边贸扶贫……10月16日，商务部公布的一份商务扶贫成绩单显示，商务部发挥商务工作联通内外、贯通城乡、对接产销的行业优势，打出商务扶贫组合拳，取得明显成效。

　　电商扶贫成为贫困群众脱贫致富最直接、最有效的途径之一。电子商务进农村综合示范工作已实现对832个国家级贫困县全覆盖，累计建设县级服务和配送中心超过1700多个、乡村服务站点10.5万个，快递乡镇覆盖率近100%，服务贫困人口1000多万人次，带动300多万贫困人口实现增收。

　　发展产业是实现稳定脱贫的根本之策，商务扶贫致力于服务贫困地区产业发展，帮助扶贫产品拓宽了市场空间。多次开展农产品产销对接行活动，组织有意愿、有能力、有实绩的大型农产品采购商、连锁经营企业，采取小分队形式深入“三区三州”等深度贫困地区田间地头开展采购对接。发挥广交会优势，免收贫困县企业展位费，设立扶贫展区，让贫困县企业零门槛参加，加强培训指导，开展专场推介，提供免费翻译等，支持贫困县企业外贸出口。

　　截至今年8月，全国各地商务主管部门累计举办农产品产销对接活动118场，参加活动的农产品生产主体2809家，采购商企业2870家，贫困地区达成采购金额14亿元。支持贫困地区企业参加广交会，近4届广交会共对2784家次贫困县企业减免展位费6700万元，带动成交超过13亿美元。

　　此外，商务部引导财政资金支持的重大合作项目、援外工程和政府间劳务合作实施企业，优先招收贫困地区符合条件的劳务人员，选择99家对外投资合作企业开展对外劳务扶贫试点工作，组织与贫困县交流对接活动。目前相关贫困县在外劳务人员超过3.1万人，其中建档立卡贫困人口2625人，人均年收入约10万元。商务部实施“百城万村”家政扶贫项目，组织家政需求大的中心城市和大型家政服务企业对接国家级贫困县，搭建家政扶贫供需对接平台。截至目前，累计带动贫困地区和农村新增就业超过20万人，人均年收入4.5万元。

　　商务部相关负责人表示，下一步，商务部将继续发挥商务工作优势，聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，聚焦发展扶贫产业和巩固脱贫成效，统筹脱贫攻坚和实施乡村振兴战略，全面推进商务扶贫行动计划，不断提升商务扶贫工作实效，为打赢脱贫攻坚战作出新贡献。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月30日 18 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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