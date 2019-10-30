中国再推“稳外资20条”（锐财经）

作为中国首批国家级开发区以及开发开放前沿，天津开发区两手齐发力，一手加码营商环境优化，一手缩减审批流程提质增效。一“加”一“减”之间，上半年开发区实际利用外资同比增长10.3%。图为位于海河之畔的天津开发区。

毛振华摄（新华社发）

围绕深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、加大外商投资合法权益保护力度，中国将再次推出20条稳外资政策措施。这是记者从10月29日举行的国务院政策例行吹风会上获悉的。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在会上表示，相关政策将尽快落实，为各国投资者创造更多的发展机遇，为外商投资企业创造更加公平、透明、可预期的经营环境。

具体措施回应具体问题

王受文介绍，《关于进一步做好利用外资工作的意见》近日在国务院常务会议上原则通过，近期将正式印发。《意见》包括4方面20条，涉及50多项具体措施。

在深化对外开放方面，主要包括：继续压减全国和自由贸易试验区外商投资准入负面清单，全面清理取消未纳入负面清单的限制措施，加快金融业开放进程，优化汽车外资政策，着力营造公平经营环境等。

在加大投资促进力度方面，主要包括：优化外商投资企业科技创新服务，提升自贸试验区建设水平，提升国家级经济技术开发区开放平台引资质量，在中西部地区优先增设综合保税区等。

在深化投资便利化改革方面，主要包括：降低跨境资金使用成本，提高外籍人员来华工作便利度，优化外资项目用地审批程序等。

在保护外商投资合法权益方面，主要包括：全面实施《外商投资法》，建立健全投诉受理机构，强化监管政策执行规范性，提高规范性文件制定透明度，发挥知识产权司法保护重要作用，完善知识产权保护工作机制，支持内外资企业公平参与标准化工作，保障依法平等参与政府采购等。

王受文表示，2017年以来，国务院已经出台了四份关于利用外资方面的文件，它们对于改善吸引外资的环境、增强外资来华投资信心起了非常好的作用。

保障外企国民待遇

据介绍，在《意见》的酝酿起草过程中，商务部会同有关部门对全国31个省区市进行了调研，并向500多家外资企业发放调查问卷，还专门组织力量研究中国美国商会、中国欧盟商会发布的投资报告，对他们关切的问题进行了深入研究。

在这样的基础上，《意见》呈现一些新的特点。

加大外资企业国民待遇的保障力度。比如在投资自由化方面，提出继续支持按照内外资一致的原则办理外资保险公司设立和变更等行政许可事项，各地区要保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等的市场准入待遇；在投资保护方面，要求各地区、各部门全面落实内外资企业公平参与中国标准化工作等。

增强投资环境的透明度。《意见》要求提高新开放领域准入环节的透明度；提高规范性文件制定的透明度；提高标准制定工作的透明度。例如，要求各地区、各部门制定出台与外商投资企业生产经营活动密切相关的行政规范性文件时，应当结合实际，合理确定公布到实施之间的时间，给企业留出准备时间，提高政策的可预见性和透明度。

强化对已出台文件的贯彻落实。比如针对外国投资者高度关注的技术转让问题，《意见》进一步提出，行政机关及其工作人员不得通过行政许可、监督检查、行政强制等来强制或者变相强制外国投资者、外商投资企业转让技术。要求更具体、更便于贯彻落实。

吸引外资前景乐观

近年来，在不断改善营商环境、推出一系列稳外资措施等积极作用下，中国仍对外资企业保持着较强吸引力。从上海的特斯拉超级工厂、合肥的康明斯发动机项目到湛江的德国巴斯夫项目、宁波的瑞士英力士化工项目，外企来华投资兴业步履不停。

数据显示，今年1-9月中国利用外资已经达到1008亿美元，同比增长2.9%。“这个成绩是非常不错的，规模是稳住了，而且结构还得到了优化。”王受文说。

一方面，高技术产业利用外资已经占整体利用外资的30%，增长速度达到35%；另一方面，5000万美元以上大项目增长快，今年1-9月同比增速为12.6%。

不仅是大项目的相继落户，一些商会组织的报告也反映了外资对中国长期投资的信心。近期中国欧盟商会发布的欧盟在华企业信心报告显示，绝大部分企业在中国是盈利的，60%以上的企业把中国作为未来投资的首选地。中国美国商会的调查也显示，90%以上的企业都是盈利的，60%以上在华美企把中国作为未来投资的三个优选地之一。

“中国有巨大的国内市场，有非常好的、稳定的、透明的、可预期的外资法律法规政策环境，加大力度保护知识产权，有非常好的基础设施、产业配套，还有丰富优质的劳动力供给，这些对外国投资者都是很有吸引力的。”王受文说，整体来说，我们对今年外资稳规模、调结构充满信心，对2020年吸引外资的前景也是乐观的。

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