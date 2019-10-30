北京CBD半年新增外企300多家

本报北京10月29日电 （记者王昊男） 记者今天从2019北京CBD论坛新闻发布会上了解到：今年上半年，北京CBD新注册外资企业超过300家，外资企业税收近300亿元，占区域总税收的43%。
“外资企业发展良好，是CBD经济发展的重要支撑。”北京CBD管委会相关负责人介绍，CBD功能区目前已有550家总部企业，其中跨国公司地区总部达88家，占北京市的50%。“我们还在对接摩根士丹利、三星中国北京分公司的落户事宜，计划与克诺尔集团筹建设立轨道车辆系统板块中国区总部，爱特思集团北方区总部也将落户。”
据介绍，伴随着经济总量稳步提升，现代服务业已经成为北京CBD的支柱性行业，上半年的税收总额达496亿元，占总税收的75%。此外，上半年，CBD功能区税收过亿元楼宇92座，其中过10亿元楼宇达到7座。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】