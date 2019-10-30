原标题：第二届进博会规模更大质量更高

10月29日，商务部召开第二届中国国际进口博览会中外媒体吹风会。商务部副部长、中国国际进口博览会组委会办公室主任王炳南表示，第二届中国国际进口博览会将于11月5日-10日在上海举行。本届进口博览会企业展总展览面积33万平方米，来自150多个国家地区的3000多家企业参展，展示商品、技术和服务，实现“买全球、惠全球”，规模和品质均将超过首届。

王炳南介绍，第二届进口博览会的规模更大，吸引力进一步增强。“首届企业展和国家展总面积30万平方米，今年第二届进口博览会达到了36万平方米，其中企业展从27万平方米增加到33万平方米，两次扩大展览面积仍然‘一展难求’。参加的国家和地区、国际组织和参展商的数量均超过首届。”他说。

同时，本届进口博览会质量更高，成效进一步提升。其中，世界500强和行业的龙头企业参展数量已经超过了首届，“隐形冠军”企业等优质中小企业也将亮相，更多的新产品、新技术、新服务将在进博会“全球首发、中国首展”，专精尖特产品精华荟萃，国内外采购商和专业观众有望要超过50万人。(记者 王文博)

(责编：庄红韬、杨曦)