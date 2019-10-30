原标题：让5G商用为经济增长赋能

据媒体报道，10月31日在2019中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商等将举行5G商用启动仪式。11月1日，三大运营商将正式上线5G商用套餐。有网民认为，中国5G大规模商用即将拉开大幕，5G产业发展将为我国经济增长、民生改善、社会进步提供强大新动能。

网民“陈建民”认为，5G的高带宽、低时延让视频应用如鱼得水，因视频而兴起的文娱行业也需要对未来的发展趋势有更准确的把握和更快的反应速度。视频消费越发便捷、市场份额复合增长、移动端流量持续走高……新的技术手段可能会让内容生产方式等行业生态发生非常大的改变。

有网民认为，目前，全球除华为外，已有多家手机厂商发布5G手机，三大运营商上线5G商用套餐，说明5G时代的消费电子板块机会已然来临。

在网民“侯明娟”看来，5G应用远不只是手机那么简单，5G会极大提升终端体验，最终要实现万物互联的愿景。在工业互联网方面，很多领域会实现大规模的飞跃，比如辅助驾驶。有了5G的赋能，也会催生出更多更好的应用场景，尤其与人工智能的结合，将发挥更大效能。

有网民认为，5G商用不仅将开启万物泛在互联、人机深度交互、智能引领变革的新征程，还将成为驱动工业革命的关键力量，成为促进经济社会发展的重要基础。

网民“田园”认为，5G商用启动对于运营商、设备商、终端厂商、消费者来说有着不同的意义，参与5G应用开发的企业会越来越多，而5G商用启动将对产业界实质性参与和投入积极性产生很大激励效果，由此带来的经济和社会效益会更大。（记者 单纯刚 整理）

(责编：庄红韬、杨曦)