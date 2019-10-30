我国争取4年发展壮大200家国家级工业设计中心

原标题：我国争取4年发展壮大 200家国家级工业设计中心

《经济参考报》记者29日从工信部官网获悉，工信部、发改委、教育部、财政部等13个部门联合编制印发的《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》（下称《行动计划》）提出，争取用4年左右的时间，创建10个左右以设计服务为特色的服务型制造示范城市，发展壮大200家以上国家级工业设计中心，打造设计创新骨干力量，引领工业设计发展趋势。推广工业设计“新工科”教育模式，创新设计人才培养方式，创建100个左右制造业设计培训基地。

《行动计划》提出5大任务、13项举措。主要包括：一是夯实制造业设计基础。要加大基础研究力度，开发先进适用的设计软件；二是推动重点领域设计突破。要补齐装备制造设计短板，提升传统优势行业设计水平，大力推进系统设计和生态设计；三是培育高端制造业设计人才。要改革制造业设计人才培养模式，畅通设计师人才发展通道；四是培育壮大设计主体。要加快培育工业设计骨干力量，促进设计类中小企业专业化发展；五是构建工业设计公共服务网络。要健全工业设计研究服务体系，搭建共创共享的设计协同平台，强化设计知识产权保护，营造有利于设计发展的社会氛围。(记者 钟源)

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